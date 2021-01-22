快訊／金門急撤「避桃令」！縣府：我們是姊妹市　力挺度過難關

▲金門縣政府發聲明力挺桃園市。（圖/記者林名揚翻攝）

記者黃子倩、林名揚/金門報導

部立桃園醫院傳出有醫師以及護理師染疫，隨後又傳染給同事以及家人，不僅當地居民人心惶惶，更有部分縣市祭出「避桃令」，對此金門縣政府發出聲明，指出金門與桃園是姊妹市，在桃園居住不少金門鄉親；在金門更有一條桃園路，過去兩縣市交流頻繁，而桃園身為國內防疫第一線，自然承擔更多責任及風險，小三通沒有暫停前，金門也是防疫第一線。

金門縣府因應疫情，21日宣布再次啟動「複式防疫」，除了從1月21起，在金門航站入境處安裝紅外線體溫監測儀外，也要求縣屬公務員避免非必要公務赴台、大型活動啟動電子圍籬監控、同時取消縣府尾牙活動及延辦退休人員餐會，結果立即在今天急轉，撤回「避桃令」並發文力挺桃園。

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去年二月，鄉親在台居家檢疫找不到防疫旅館，桃園市府團隊伸出援手，提供防疫旅館給返國的金門鄉親，至今仍繼續協助，金門縣政府代替居民表示感謝。另外也在發出的聲明（PO文）中寫道，防疫不分你我！全國同舟共濟，當前疫情升溫、桃園提升防疫等級，相信在中央疫情指揮中心的調度，還有桃園市長鄭文燦的領導下，一定能走過這段疫情緊繃期。

另外金門縣政府不忘提醒，在台的鄉親務必要做好防疫措施，減少出入公共場所，出門戴口罩，勤洗手！

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