唐吉訶德加強防疫照樣擠爆！無手環直接進場　「人數控管」模糊

▲唐吉訶德開幕第四日，店內人數控管依舊模糊 。（圖／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

日本賣場唐吉訶德西門店開幕第四天，24小時營業群聚現象不間斷，讓指揮中心指揮官陳時中說重話，提醒門市應該做人潮分流。今（22日）上午十點，《ETtoday新聞雲》記者實際走訪門市，發現店外排隊人潮有明顯減少，但店內仍是出現擁擠狀況，且人數控管依舊模糊，與限制在250人以內的控管出現落差。

▲唐吉訶德開幕第四日，店內幾乎都是擁擠狀態、寸步難行。（圖／記者鮑璿安攝）

唐吉訶德西門店19日盛大開幕，適逢衛生福利部桃園醫院爆發本土個案，防疫規格再度升級，業者宣佈將限制進店人數為250人，為分流顧客而使用的「入場手環」，拿了可依指定時間入場。但記者實際走訪門市詢問現場人員，卻表示不清楚店內人數，門市人員也沒有特別計算，且沒有拿到入場手環就能入內，導致二三樓層生鮮以及美妝用品區域，幾乎都是擁擠狀態、寸步難行。

▲店外排隊狀況有明顯改善，民眾按照地上的間距貼紙站立，維持安全社交距離 。（圖／記者鮑璿安攝）

但店外排隊狀況相對有改善，記者實際觀察上午10點至12點之間，已無明顯排隊人潮，並且在進場前，也設置了體溫儀器進行檢測，店員一再宣導要戴上口罩以及用酒精消毒手部，民眾也都有按照地上的間距貼紙站立，以維持安全社交距離。