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嘉義市防疫升級　電動公車＋公用自行車全面消毒...公車導覽暫停

▲▼ 防疫四準則 各項交通設備防疫措施再升級! 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義市各項交通設備防疫措施再升級。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府交通處防疫作為再升級！大眾運輸部分，因應疫情即日起每周六上午光林我嘉線公車隨車導覽活動暫停辦理，另外原訂「電動公車在嘉義　新路線等您來體驗」第二週(1/25~31)光林我嘉線活動取消，後續將視疫情狀況另行公告啟動日期。

停車部分，為減少民眾出入公共場所，防疫期間請民眾多利用線上支付繳納嘉義市路邊停車費，市府提供更便利的路邊停車收費繳納多元管道，民眾除了持停車繳費通知單於繳費期限內至四大超商全國各門市店繳納方式外，還可至國泰世華銀行、玉山銀行、台北富邦銀行等申請委託由帳戶轉帳或信用卡代扣繳納停車費，或至中國信託銀行申請信用卡代扣繳納停車費。另可至遠傳電信、台灣大哥大、中華電信等申辦電信帳單代繳停車費，也可手機上網歐付寶電子支付、拍付支付、街口支付、一卡通支付、剛谷科技、富邦媒體科技等電子支付業者申辦代繳停車費服務，在此疫情期間，可減少人群接觸，提升安全性。

▲▼ 防疫四準則 各項交通設備防疫措施再升級! 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義電動公車新路線體驗光林我嘉線活動取消 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市政府交通處表示，針對民眾常接觸之各項交通設備也將加強防疫，以保護民眾安全。包括市區電動公車返廠及出車前均會進行清潔消毒，場站亦備妥潔用酒精75%手部消毒器，每天收班後皆會進行全車消毒。此外，每輛電動公車均備有光合空氣清淨殺菌機，公車空調系統亦有自動次氯酸噴霧淨化功能，請民眾安心搭乘。公共自行車自營運廠商微笑單車亦定期至各站進行公共自行車之清潔，並配合調度工作，每天至少1次以稀釋消毒水針對場站上自行車之把手(含變速器)、車機、鈴噹和座墊等民眾常接觸部位進行消毒作業，亦請民眾安心騎乘。

▲▼ 防疫四準則 各項交通設備防疫措施再升級! 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲電動自行車也進行消毒。（圖／記者翁伊森翻攝）

另外市府已請各停車場業者加強防疫，於各公、私有停車場繳費機旁放置酒精供民眾使用，並針對繳費機加強消毒，強化防疫。而針對民族路文化路口與中山路林森西路口兩處盲人聲響號誌附設的手動按鈕，交通處亦將配合防疫每日派員清潔消毒，任何小細節都不錯過，交通處與市民共同努力期望渡過這一波疫情。

▲▼ 防疫四準則 各項交通設備防疫措施再升級! 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲公車把手消毒。（圖／記者翁伊森翻攝）

市府交通處表示，請民眾搭乘市區公車、公路客運及計程車等大眾運輸工具以及進出本市轉運中心、各停車場時務必全程佩戴口罩，以保障自己與他人健康。如有發燒、咳嗽等疑似症狀，請聯繫衛生局，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具及進出轉運中心、火車站及停車場等交通場站。

交通處也提醒市民，除配戴口罩外，防疫期間務必落實拱手不握手、保持社交距離以及勤洗手等原則，另外建議民眾於搭乘大眾運輸、騎乘公共自行車或是觸碰相關公共設施時可自備酒精消毒，搭乘大眾運輸前後都要做好個人清潔防護動作，勿將病毒帶回家，防疫多用點心，你我及家人安全更安心。

另外交通處再次提醒民眾搭乘大眾運輸工具或進出交通場所未戴口罩者會予以勸導，勸導不聽者將依違反傳染病防治法第37條第1項第6款規定，裁罰新臺幣3千元以上1萬5千元以下罰鍰。

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