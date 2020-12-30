　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

嘉義市推「萊豬零檢出」自治條例　江啟臣呼籲：中央不要霸凌地方

▲▼針對萊豬地方自治條例，江啟臣聲援嘉義市。（圖／翻攝自江啟臣臉書）

▲針對萊豬地方自治條例，江啟臣聲援嘉義市。（圖／翻攝自江啟臣臉書）

記者蕭羽耘／台北報導

萊豬議題持續延燒，而嘉義市議會國民黨團於臨時動議時，開出第一槍，提出若是零檢出自治條例遭中央駁回，將會向大法官提出釋憲聲請。對此，國民黨主席江啟臣30日呼籲，食安健康不容妥協，中央不要霸凌地方。

萊豬進口倒數，但全台各地縣市通過的自治條例規範不一也與中央不同調，行政院長蘇貞昌30日一早表態「全國同步才不會亂了套」，行政院也補充，目前有訂定自治條例的縣市部分仍未上報，且各縣市的自治條例有些互相矛盾或窒礙難行之處，所以政院會持續與縣市溝通了解，彙集意見後於適當時機宣布一致性規定。

針對嘉義市開第一槍，江啟臣在臉書聲援，昨日嘉義市府與議會通過「若零檢出自治條例失效，嘉義市將提出釋憲」相關議案，全力支持「嘉義市府」與「市議會」的決定。面對行政院一再揚言廢止各地方政府萊劑零檢出的自治條例，支持地方政府依法提起行政訴訟、聲請釋憲，共同捍衛人民食安與健康。

他表示，維護食安需要的是中央地方協力，不是對立，中央開放萊豬不但沒有給予地方政府相對的資源，還一再阻止地方政府訂定自治條例管制萊劑維護民眾食安，將民眾健康置於風險中，侵害人民的健康權。

江啟臣說，行政院同意所屬的教育部、國防部、警政署、退輔會可以要求學童不吃、國手不吃、警察不吃、榮民不吃，但卻不准地方政府訂定自治條例，維護民眾食安，一再揚言要廢止地方自治條例，標準的只准州官放火、不准百姓點燈，完全執政、完全霸凌。

他補充，司法院大法官也曾針對地方與中央政府間的爭議做過解釋，在《第738號》解釋中已經明言，地方政府可以因地制宜，制定更嚴格的規範來保障在地民眾的基本權利，衛生管理事項是法定地方政府權限，如果中央不能協助地方維護食安，就請尊重地方、尊重憲法。

ET快訊
快訊／勝訴謝和弦、莉婭獲賠120萬　Keanna回應了！
快訊／元旦起鎖國！觀光局將「增1萬間防疫旅館」　五大決議曝
孫興「偷腥又吸毒」超落魄　商演價碼曝網嘆：沒人認識他
F奶網紅帶女優舉牌「徵炮友」！下場慘曝　警帶回解QR Cod
快訊／政府專機剛落地「機場驚傳巨大爆炸聲」　葉門亞丁槍擊！
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

影／力拼智慧農業、智慧教育有成！徐榛蔚要為花蓮留人才

嘉義市推「萊豬零檢出」自治條例　江啟臣呼籲：中央不要霸凌地方

立院三讀大型車強制加裝視野輔助系統　違者最高罰2萬4000元

來不停！今年共機闖我西南空380餘架次　國防部：嚴密監控敵情

寒流急凍爬過「天堂路」　海軍陸戰隊18學員蛻變成「蛙」

快訊／地方反萊豬　行政院：各縣市自治條例「相互矛盾、窒礙難行」

居家檢疫加強版「一人一戶」15日上路　侯友宜：早該做的事

才發布蔡英文民調…「節目遽然停播」　游盈隆吐心聲：心情淡然

落實防疫！元旦升旗預演　合唱團、樂儀隊口罩全都戴緊緊

監委質疑馬政府犧牲主權　監察院：國人有知的權利

劉德華《拆彈專家2》「截肢半條腿」怎麼拍？　花絮曝光網讚：真敬業

台籍機師遭爆「防疫期間還約人」　長榮航空：確定違規已決議免職

浪橘貓、虎斑蹭頭依偎放閃12年　愛媽喊名奶音回「喵～」萌翻網❤

花蓮24歲女右轉碰撞騎士！他被「捲車底拖行」慘死…安全帽噴飛

亞歷媽法國確診新冠肺炎　「老公也中鏢」：病毒無所不在！

Makiyo聽到羅志祥「不是說好不提對方」　「知錯能改可給機會」嘆：但好像滿難的...

五寶爸現身！駁斥詐騙謠言 謝民眾幫忙「找到2工作養家」

飛輪海出道15周年！　汪東城曬4人合照「太多網傳讓人無從開口」

媽加大音量喊名萌妹「全聽不到」　小聲問：要不要吃糖？她秒轉頭

5寶爸遭爆用善款改車、買新機！　妻抱孩出面回應：根本沒車可改

影／力拼智慧農業、智慧教育有成！徐榛蔚要為花蓮留人才

嘉義市推「萊豬零檢出」自治條例　江啟臣呼籲：中央不要霸凌地方

立院三讀大型車強制加裝視野輔助系統　違者最高罰2萬4000元

來不停！今年共機闖我西南空380餘架次　國防部：嚴密監控敵情

寒流急凍爬過「天堂路」　海軍陸戰隊18學員蛻變成「蛙」

快訊／地方反萊豬　行政院：各縣市自治條例「相互矛盾、窒礙難行」

居家檢疫加強版「一人一戶」15日上路　侯友宜：早該做的事

才發布蔡英文民調…「節目遽然停播」　游盈隆吐心聲：心情淡然

落實防疫！元旦升旗預演　合唱團、樂儀隊口罩全都戴緊緊

監委質疑馬政府犧牲主權　監察院：國人有知的權利

每個女生都該學的生理期「3階段保養法」　不怕冒痘肌膚還更亮

影／力拼智慧農業、智慧教育有成！徐榛蔚要為花蓮留人才

依依不捨，捨不得...2020課題「離別」　永遠記得你們的燦爛笑容！

勝訴謝和弦、莉婭獲賠120萬　Keanna連發「12個驚嘆號」發聲了！

「床單顏色」藏玄機！選錯色會阻擋財運　讓你「越睡越窮」

北車上班族早餐也能「點咖啡送吐司」　客美多將進駐和億北車站

懷孕1個月！準婆婆擲筊後強逼墮胎　：神明指示非我家的種

元旦起鎖國！觀光局將「增1萬間防疫旅館」　必要時不排除徵用

14歲網紅妹遭性侵殺害！　半裸躺血泊「生前留詭異遺言」

婦半夜肚子痛醒！醫開刀驚見「腸子竟黑掉80cm」：嚴重恐致死

政治熱門新聞

霸王寒流來襲　北市12小時7人OHCA

快訊／夫妻離婚「財產、債務不必均分」　《民法》修正過關

北市動物園列車撞樹⋯4名遊客受傷

快訊／民進黨3立委拒萊豬懲處結果出爐　每人罰3萬加「停權3年」

「實價登錄2.0」三讀　房價揭露到門牌

遭爆赴美遠離江啟臣　李彥秀：女兒發燒快40度

台灣豬標章網購一張80元　蘇貞昌回應了

總統府宣布：元旦升旗取消觀眾觀禮

快訊／新北元旦3連休「風景區啟動人潮儀表板」

還沒停！罷免高閔琳二階30日送件

北市跨年照辦！柯文哲：英國變種病毒「有被攔下來還好」

快訊／北市府跨年晚會限8萬人進場

才發布蔡英文民調…「節目遽然停播」　游盈隆吐心聲

參加總統府升旗別忘防疫　周邊交管報你知

更多熱門

相關新聞

民調狂贏江3倍　朱立倫：我有Line他說「加油」

民調狂贏江3倍　朱立倫：我有Line他說「加油」

國民黨遭爆近日黨內流傳一份「神秘民調」，顯示在黨主席選舉的看好度中，前黨主席朱立倫竟大贏江啟臣3倍之多。對此，朱立倫29日下午回應，我有Line江啟臣，跟他說加油，兩人也約好一起吃飯。

遭爆赴美遠離江啟臣　李彥秀：女兒發燒快40度

遭爆赴美遠離江啟臣　李彥秀：女兒發燒快40度

江啟臣駁「神秘民調」：民進黨緊張得想分化國民黨團結

江啟臣駁「神秘民調」：民進黨緊張得想分化國民黨團結

江啟臣：民進黨錯誤政策由人民修正

江啟臣：民進黨錯誤政策由人民修正

林為洲送鳥居祝蔣萬安「市長要選贏」

林為洲送鳥居祝蔣萬安「市長要選贏」

關鍵字：

嘉義市江啟臣

讀者迴響

熱門新聞

台灣後天起「鎖國」一個月！

《拆彈2》劉德華「截肢半條腿」拍攝法曝光

丈夫大戰越南看護　補教人妻上樓心碎

韓國人嗆「台灣落後」不想來　鄉民認了

國內出現英國變種病毒！案792英返台少年病毒比對出爐

公路旁撿到狗　送醫才知是小猛獸

約砲40女機師「淫亂LINE對話」曝光！

堅持不買AirPods！她揭真實理由「別再說我窮酸」

雞排妹、小A辣脫褲「互相鑑定妹妹形狀」！

企鵝妹爆不畏疫情「飛瑞典找乾爹過夜」

獨／前妻Keanna贏了！謝和弦、莉婭判賠120萬

即／寒流來襲！桃園復興區4小學明天停課

球鞋不貼合！內行教綁大圈圈...護腳又舒服

北捷乘客命危「2天使男」CPR搶救　臉書全紀錄

即／台中壓路機輾過同事　工人骨折慘死

更多

最夯影音

更多
劉德華《拆彈專家2》「截肢半條腿」怎麼拍？　花絮曝光網讚：真敬業

劉德華《拆彈專家2》「截肢半條腿」怎麼拍？　花絮曝光網讚：真敬業
台籍機師遭爆「防疫期間還約人」　長榮航空：確定違規已決議免職

台籍機師遭爆「防疫期間還約人」　長榮航空：確定違規已決議免職

浪橘貓、虎斑蹭頭依偎放閃12年　愛媽喊名奶音回「喵～」萌翻網❤

浪橘貓、虎斑蹭頭依偎放閃12年　愛媽喊名奶音回「喵～」萌翻網❤

花蓮24歲女右轉碰撞騎士！他被「捲車底拖行」慘死…安全帽噴飛

花蓮24歲女右轉碰撞騎士！他被「捲車底拖行」慘死…安全帽噴飛

亞歷媽法國確診新冠肺炎　「老公也中鏢」：病毒無所不在！

亞歷媽法國確診新冠肺炎　「老公也中鏢」：病毒無所不在！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面