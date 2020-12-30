嘉義市推「萊豬零檢出」自治條例　江啟臣呼籲：中央不要霸凌地方

▲針對萊豬地方自治條例，江啟臣聲援嘉義市。（圖／翻攝自江啟臣臉書）

記者蕭羽耘／台北報導

萊豬議題持續延燒，而嘉義市議會國民黨團於臨時動議時，開出第一槍，提出若是零檢出自治條例遭中央駁回，將會向大法官提出釋憲聲請。對此，國民黨主席江啟臣30日呼籲，食安健康不容妥協，中央不要霸凌地方。

萊豬進口倒數，但全台各地縣市通過的自治條例規範不一也與中央不同調，行政院長蘇貞昌30日一早表態「全國同步才不會亂了套」，行政院也補充，目前有訂定自治條例的縣市部分仍未上報，且各縣市的自治條例有些互相矛盾或窒礙難行之處，所以政院會持續與縣市溝通了解，彙集意見後於適當時機宣布一致性規定。

針對嘉義市開第一槍，江啟臣在臉書聲援，昨日嘉義市府與議會通過「若零檢出自治條例失效，嘉義市將提出釋憲」相關議案，全力支持「嘉義市府」與「市議會」的決定。面對行政院一再揚言廢止各地方政府萊劑零檢出的自治條例，支持地方政府依法提起行政訴訟、聲請釋憲，共同捍衛人民食安與健康。

他表示，維護食安需要的是中央地方協力，不是對立，中央開放萊豬不但沒有給予地方政府相對的資源，還一再阻止地方政府訂定自治條例管制萊劑維護民眾食安，將民眾健康置於風險中，侵害人民的健康權。

江啟臣說，行政院同意所屬的教育部、國防部、警政署、退輔會可以要求學童不吃、國手不吃、警察不吃、榮民不吃，但卻不准地方政府訂定自治條例，維護民眾食安，一再揚言要廢止地方自治條例，標準的只准州官放火、不准百姓點燈，完全執政、完全霸凌。

他補充，司法院大法官也曾針對地方與中央政府間的爭議做過解釋，在《第738號》解釋中已經明言，地方政府可以因地制宜，制定更嚴格的規範來保障在地民眾的基本權利，衛生管理事項是法定地方政府權限，如果中央不能協助地方維護食安，就請尊重地方、尊重憲法。