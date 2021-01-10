嘉義市2020年「藍天日」比率86.3％　創歷史新高

▲圖表呈現嘉義市空汙品質 。（圖／嘉義市政府環保局製作）

記者翁伊森／嘉義報導

為提升空氣品質、保障市民健康，嘉義市將「以人為本，讓市民呼吸到更清淨的空氣」列為施政宗旨，並採取「對內整合，對外合作」策略，解決多面向空氣污染來源。2020年已促成藍天日比率(AQI≦100)提升至86.3％，創歷史新高，相較105年的65.8％，藍天日再提升20.5%！

此外，嘉義市的懸浮微粒(PM10)也提升至符合國家空氣品質標準，2021年起更成為雲林以南首個懸浮微粒(PM10)二級空氣污染防制區的縣市。找回藍天，嘉義市再往前邁出重要一步。

▲YouBike 2.0啟用 。（圖／記者翁伊森翻攝）

為改善空氣品質，嘉義市因應空氣污染來源特徵，對外強化跨縣市合作，加入「南部地區空氣污染跨區合作預防應變小組」、「雲嘉南高屏六縣市空品交流協商會」、「中臺灣區域治理平台-空污環保組」等區域合作平台，與中央、縣市夥伴合力抗空污。

對內以「嘉義市清淨空氣推動委員會」整合局處資源，從「民眾生活圈」減量做起，109年達成亮眼績效包括：讓對所有人不健康的紅害日(AQI≧151)由105年34日降至109年1日，創歷史新低、創新提出季節性管制措施，因「時」制宜鎖定空氣污染源管制、兼具城市美學與低碳環保，達成全國第一個100%電動公車營運城市、導入YouBike2.0系統，完善綠色公共運輸服務最後一哩路、淘汰高污染大型柴油車308輛，考評目標達成率342.2%全國第一、機車排氣定檢率86.6%全國第一、淘汰高污染機車，讓高污染機車上路率由105年7.65%降至109年0.56%、劃設東(含共和)市場為空氣品質維護示範區，限制未定檢二行程機車進入，保障購物民眾健康、建構環市觀光休閒型自行車道，邁向低碳旅行城市、促成嘉義市揮發性有機物排放量最大企業更新油氣冷凝回收系統，改善後減少20公噸/年排放量、於市內密布250點微型空氣品質感測器(密度全國第1)，應用感測物聯網進行環境執法7件(裁罰51萬2,000元)，並促成全市PM2.5感測濃度(微克/立方公尺)由108年22.8降至109年18.3，改善率19.7%、非六都首創以善代金新增統一超商i-bon管道，環保又誠心、室內空氣品質到府診斷宅急便服務，民眾滿意度100%、一年一類別逐步強化屢遭陳情餐飲業者管理，100%納管轄內26家燒烤業，藉由專家輔導與導入防制設備維護日誌，督促業者自主管理，改善油煙污染等。

▲洗掃街車抑制道路揚塵 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市政府環境保護局表示，嘉義市本身少有污染源，各項空氣污染排放量於全國佔比不到1%，卻因位處下風處及地理位置相對內陸，而飽受空氣污染之苦。

經由跨局處、跨縣市的共同努力後，嘉義市的藍天日比率(AQI≦100)大幅提升外，有關國人關注的PM2.5濃度(微克/立方公尺)也持續下降，由105年27.2降至109年19.5，降幅28.3%，顯示嘉義市清淨空氣推動已漸收成效，將持續努力讓PM2.5、臭氧8小時符合國家空氣品質標準，讓市民呼吸到更清淨的空氣，打造「全齡共享‧世代宜居」的幸福城市。

▲嘉義市電動公車全面上線 。（圖／記者翁伊森翻攝）