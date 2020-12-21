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打造遊憩新亮點　嘉義市12米大滑草場、大滑梯啟用

▲▼ 城鎮之心完工 嘉市遊憩新亮點12米大滑草場、大滑梯啟用 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 嘉市遊憩新亮點12米大滑草場、大滑梯啟用 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市首座滑草場、星光大滑梯日前正式啟用，滑草場與大滑梯高度超過4米、寬度超過12米，將成為嘉義市遊憩新亮點！市長黃敏惠主持啟用典禮，也與民眾一同體驗滑草樂趣，大呼過癮！這不止是座有趣的滑草場，地底下更有抗淹水儲水系統，關鍵時刻可儲存800噸地表逕流水，有效降低週邊道路積水率。

▲▼ 城鎮之心完工 嘉市遊憩新亮點12米大滑草場、大滑梯啟用 。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠說，12月嘉義市好消息不斷，不但勇奪全台幸福城市第一名，富邦悍將職棒二軍訓練基地也選定在嘉義市；如今在聖誕節前夕，再送給市民這份大禮「一座孩子們的新天地、新樂園」。

黃敏惠和來賓啟動揭幕儀式後一同體驗滑草場，雖然有點緊張，但她樂得大笑「覺得變年輕了！」，啟動後小朋友迫不及待滑草、溜滑梯，現場四處洋溢著孩子笑聲；黃敏惠市長呼籲，這座孩子們的新天地、新樂園需要大家一同愛護，並且一定要遵守遊戲規則，不搶快、不推擠、順著方向滑，快樂地遊玩最重要。

▲▼ 城鎮之心完工 嘉市遊憩新亮點12米大滑草場、大滑梯啟用 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲黃敏惠開心致詞 。（圖／記者翁伊森翻攝）

觀光新聞處提醒滑草場與星光大滑梯每日晚間10點關燈，並禁止5歲以下孩童使用，5歲至12歲必須在家長監督與陪同下才能遊玩，使用前詳閱並確實遵守現場張貼的使用規範。

嘉義市是適合漫遊與悠遊的美麗城市，將人潮引進來，就有商機與錢潮，拚經濟、拚觀光的基地打穩後，可讓更多人愛上嘉義市；人行道是一座城市文明重要的指標，能讓市民與觀光客都能「悠閒的散步」，透過步行，慢慢體會城市的美與發展紋理。因此打造「以人為本」的優化公共空間，人行道、停車空間、景觀與遊樂設施都將煥然一新。

市府提出「步行散策 樂活水岸」計畫，獲得行政院前瞻基礎建設城鄉建設經費1.605億元；主要工程包括，改善整頓棒球場前廣場及停車場動線等環境景觀，並因應極端氣候提升海綿城市、抗淹水設計，增設800噸地下儲水設施。

▲▼ 城鎮之心完工 嘉市遊憩新亮點12米大滑草場、大滑梯啟用 。（圖／記者翁伊森翻攝）

棒球場前「七虎躍諸羅」雕像旁擴建乾式噴泉，將是夏日消暑戲水的最佳去處；廣場前方的下沈式劇場改造為人工草皮滑草場、磨石子溜滑梯，大小朋友可滑到下方「棒球九宮格」，享受滑草樂趣；滑草遊戲區總面積150坪，滑草場與星光大滑梯，高度超過4米、寬度超過12米，是嘉義市第一座人工草皮滑草場，成為嘉義市遊憩新亮點。

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