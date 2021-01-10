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嘉義市加強肉品稽查　確保無萊豬流入

▲▼ 嘉義市元旦連假不打烊 持續加強稽查肉品 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義市持續加強稽查肉品 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

政府元旦起開放含萊豬進口，嘉義市政府也啟動豬肉原產地標示正確性查核工作，持續加強稽查強度。衛生局表示，稽查範圍包括本市食品製造、輸入、大賣場、超市、傳統市場及零售通路，以及餐飲店、超商等，從使用或販售生鮮豬肉與加工品、到含豬肉或豬可食部位的餐點，都屬於本次稽查範圍；業者應正確標示產地，並且提供進貨證明，確保本市無萊豬、守護市民朋友健康，元旦連假至目前為止稽查結果均為合格。

衛生局表示，中央宣布110年萊豬將進口，市府隨即展開各項守護食安工作；市府從109年9月至12月底加強輔導業者，要求做好「標示肉品來源」，同時提升檢驗量能、協助學校社區做好各項食安工作。

▲▼ 嘉義市元旦連假不打烊 持續加強稽查肉品 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義市肉品稽查 。（圖／記者翁伊森翻攝）

衛生局表示，「標示正確性」即為查核重點業者不僅要標示肉品來源，更須證明其進貨與標示相符，也就是「標示產地為台灣，貨品實際來源就需要是台灣」。衛生局表示，如果未標示產地，將以食安法第22條裁處3萬至300萬罰緩，「標示不實者」更將以食安法第28條裁處4萬至400萬罰緩。

衛生局表示，隨機採樣送驗結果也將於「愛嘉義APP」、衛生局「食安在嘉-美豬美牛進口議題」網站公布。

▲▼ 嘉義市元旦連假不打烊 持續加強稽查肉品 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義市元旦連假不打烊 持續加強稽查肉品 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市政府堅定守護民眾食安，並以「查、抽、驗、標、追、管、開」等七項行動為市民把關：
(一)查-加強稽查輔導：輔導全市食品業者正確標示肉品來源，累計2,800家次，覆蓋率接近百分之百。
(二)抽-加強市場抽驗：採取「明查暗訪」方式，擴大三倍抽驗能量，抽檢本市豬肉及其內臟進行瘦肉精檢驗。
(三)驗-精進檢驗效能：市府衛生局具檢驗乙型受體素類21項(瘦肉精)能力，提高檢驗效率及效能。
(四)標-落實清楚標示：辦理業者說明會，要求業者落實「清楚標示」及「標示正確」政策。
(五)追-勾稽追蹤下游：比對國外輸入業下游名單，針對輸入肉品流向列重點稽查輔導對象。
(六)管-提升自主管理：協助食品業者、學校自主管理。
(七)開-公開檢驗數值：在本市「愛嘉義APP」、衛生局網站及「食安在嘉」網站，增加「美豬美牛進口議題」專區，公開檢驗結果、提供最新訊息。

▲▼ 嘉義市元旦連假不打烊 持續加強稽查肉品 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義市要求標註產地來源。（圖／記者翁伊森翻攝）

市府呼籲，民眾購買豬肉一定要認清產地、注意標示，並鼓勵消費者多選購在地優質國產豬肉。民眾若有任何食品安全衛生問題，歡迎撥打衛生局總機：05-2338066轉食品藥物管理科。

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