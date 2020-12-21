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嘉義市花海節開幕　劉厝公園至大貴路口間為期兩周

▲▼ 嘉義市花海節熱鬧開幕 幸福嘉義米健康發表 。（圖／記者翁伊森翻攝）

 ▲嘉義市花海節推廣健康米食 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

2020嘉義市花海節日前在嘉義市玉山路底的港坪花卉專業區熱鬧展開，為期兩周的壯麗花海及豐富活動期待大小朋友的蒞臨。10公頃花海景色，在和煦陽光下搖曳生姿，開幕首日邀請直笛演奏家「嘉義媳婦」洪萃嶷、民生國中直笛團、嘉大附小弦樂團等音樂演出拉開活動序幕，活動中亦發表「嘉義市品牌米—幸福嘉義米」，巿長黃敏惠邀請大家來賞花、大口吃好米。

黃敏惠指出，今年雨季提早結束，雨水不足，致使目前花況尚未全開，只有10公頃，感謝農事小組長和農友的用心，希望巿民與遊客用感恩珍惜之心看待現有成果，花海節連續兩週末，花一定會陸續再開。

她還謝謝農試所吳永培博士，研發低蛋白質，適合腎、肝功能較異常朋友吃的台農82號米「幸福嘉義米」，三光米董事長林肇榮也用較高的價格和嘉義巿農民契作，穩定農民收入，讓「幸福嘉義米」帶給巿民全家幸福，她自己也要把米訂購下來，也鼓勵大家一起來推廣。

吳永培指出對未來打造嘉義巿米品牌的想望，他說，第一，先設產銷班；第二，再做無農藥栽培；第三，嘉巿有900公頃一期稻作，讓其中200至300公頃水稻完全進入無毒栽培專區；第四，希望巿長帶大家做外銷，讓嘉義米外銷到香港、新加坡、日本，如此就可以翻轉嘉義巿米的巿場和栽培的形象，真的生產出能和國內外媲美的好米。


吳永培提到，目前第一期試了2公頃契作，產量已經高於一般好米的平均值之上，契作100公斤1200元，一般好米契作大約1000元，農民真的可以賺到錢，是穩定嘉義巿農業的好方法，嘉義巿最適合發展的就是水稻，希望黃巿長支持，讓此成為嘉義巿的特色。

▲▼ 嘉義市花海節熱鬧開幕 幸福嘉義米健康發表 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義市花海節園區約10公頃大（圖／記者翁伊森翻攝）


嘉義市花海節期間為12月12、13日、19、20日，連續兩周末假日舉行，會場精心種滿了百日草、大波斯菊等各式花卉綻放，加上分布於花海節各處的乳牛、斑馬、小狗等不鏽鋼動物藝術裝置，及3米高的可愛大瓢蟲，是照相打卡熱點。

黃敏惠表示，花海節是嘉義市民多年來的共同回憶，以休耕農地辦理花海節打造吸睛亮點，結合優質農特產品展售及特色DIY體驗，帶動全國遊客加深體驗嘉義市農村特色，展現都會區農村的獨特之處。

黃敏惠同時說明，嘉義市府團隊積極推動農村產業的發展，藉由本次花海節活動向民眾發表「嘉義市品牌米—幸福嘉義米」，不僅產量多，還有抗病蟲害的特性，可以降低農藥肥料使用，同時提升農民收益。市政府還精心準備了300份使用台農82號米的火雞肉飯現場發放，邀請民眾一起「大口吃米」。

嘉義市有許多特色農村社區，今年舉辦嘉義市第二屆金牌農村選拔競賽，由紅瓦厝社區獲得金牌農村、頂庄社區獲得銀牌社區、大溪社區獲得銅牌社區，將由紅瓦厝社區代表嘉義市參加全國金牌農村決賽。

▲▼ 嘉義市花海節熱鬧開幕 幸福嘉義米健康發表 。（圖／記者翁伊森翻攝）

為維護花海節現場活動安全，嘉義市府自玉山路與大貴路路口至舞台現場間道路交通已管制，請市民朋友可多利用劉厝公園至大貴路口間的接駁專車。主辦單位也再次呼籲，防疫期間到訪遊客應落實手部衛生並做好咳嗽禮節，並配合在地相關防疫措施；如有發燒、居家隔離、居家檢疫、自主健康管理、呼吸道症狀或慢性疾病者，應避免外出參加群聚活動。

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