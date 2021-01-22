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11口「白布遮眼吊死」詭滅門…扯神祕宗教儀式！醫生買下凶宅入住

▲▼ 印度滅門案／罹難的巴提亞（Bhatia）家族住家外牆有11根管子，但沒有水流出。（圖／CFP）

▲巴提亞（Bhatia）家族住家外牆有11根管子，但沒有水流出。（圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

印度首都新德里在2018年發生一家11口滅門血案，事發至今疑點重重，有可能是集體輕生。案發當時的住宅，也因為詭異的設計被視為凶宅，鄰居紛紛走避；不過，還是有人因為超低廉的價格選擇入住，其中一戶還是當地的醫生，他直接將一樓改建為診療中心。

綜合外媒報導，印度新德里在2018年7月發生一家11口滅門血案，死者共7女4男；其中9人被蒙眼、封嘴、垂吊天花板。警方在現場尋獲與宗教儀式相關的神祕手寫紙條，「上面詳細說明了如何把手、腳捆綁，這和10具遺體極為類似。」

▲▼ 印度首都新德里1日驚爆一家11口的滅門血案，根據警方最新說法，目前已尋獲與宗教相關的神祕字條，內容與罹難者的死法有關。（圖／達志影像／美聯社）

▲警方將遺體運出。（圖／達志影像／美聯社）

附近鄰居表示，案發至今兩年半，他們還是會盡量避免經過這棟佔地約30坪的3層樓建築，尤其事件剛發生時，有許多前來「探險」的遊客。鄰居表示，裡面有不乾淨的東西在遊蕩，附近的溫度也都異常的低，甚至還警告準備進去的記者，「把頭髮綁好，不要上去2樓。」

鄰居也指出，這間房子最詭異的是有11根從屋內通道屋外的水管，以奇怪且不規則的方式從牆面伸出，更奇怪的是，這些水管並沒有跟任何出水或排水孔連結。有謠言盛傳，這些和死亡人數相符的水管，是要用來傳送靈魂的，就連彎曲的形狀都跟死者性別相同。

▲▼ 印度首都新德里1日驚爆一家11口的滅門血案，根據警方最新說法，目前已尋獲與宗教相關的神祕字條，內容與罹難者的死法有關。（圖／達志影像／美聯社）

▲案發地點外聚集大量民眾圍觀。（圖／達志影像／美聯社）

不過，現在這棟凶宅已經有2戶搬入，其中一戶是住在2、3樓的一對兄弟，他們從2018年就入住至今。這對兄弟表示，他們是受到低廉的租金所吸引，雖然剛搬來的前幾天真的有點害怕，甚至直接睡在陽台，但兩年過去他們也已克服恐懼，「如果真的有可怕的事發生，我們就不會繼續住在這了。」

另外住在一樓的是醫師卡什夏普（Mohan Singh Kashyap）一家，他們是2020年1月才搬入，並將一樓改造成診療中心，價錢同樣是買下這間房的關鍵，但他們也不會在意左鄰右舍的流言，「就讓他們繼續說下去吧，我們在這裡沒有問題，房子又大又漂亮。」

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