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少女遇鄰居…慘遭性侵活埋！父母尋人聽悲泣聲　轉頭驚見心碎一幕

▲▼綁架,命案,犯罪。（圖／取自pixabay）

▲少女被認識的鄰居性侵。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本文無關）

記者詹雅婷／綜合報導

印度中央邦一名14歲少女18日下午獨自外出跑腿時，在自家附近被一名35歲鄰居性侵，不但被對方拿石頭狂毆，甚至遭到活埋。依據被害人父母的說法，當時孩子外出數小時後仍不見蹤影，隨即外出尋人，途中突然聽到一陣痛苦哭泣聲，這才找到當時處於半昏迷狀態的寶貝女兒，趕緊把她緊急送醫。

綜合每日郵報、太陽報報導，該名少女當日下午5時許獨自外出，遇上面熟的35歲男鄰居，沒想到對方突然對她伸出魔爪，性侵得逞，還把她丟進一處地勢低窪處，朝她丟石頭並活埋。

警方表示，在孩子出門數小時沒回家後，她的家人們便決定外出尋找孩子，當時天色已暗。被害少女父母指出，在找人的過程中，突然聽到一陣痛苦哭泣聲，這才發現自家寶貝女兒被埋在成堆的石頭和荊棘之中，且已處於半昏迷狀態，趕緊送她就醫治療，同時報警處理。

所幸少女在接受治療後，身體狀況已穩定。警方則是依據涉嫌性侵、傷害等罪嫌逮捕該名35歲男子。

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