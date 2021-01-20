印度反中再出奇招　火龍果欲改名蓮花....全因這個字

▲印度地方政府突發奇想，要將火龍果改名為梵文的蓮花。（圖／記者謝婷婷攝）

記者魏有德／綜合報導

印度亞洲新聞國際通訊社（ANI）今（20）日報導，印度西部古吉拉特邦地方政府決定將火龍果（dragon fruit）重新命名為梵語的蓮花（Kamalam）。古吉拉特邦首席部長魯帕尼表示，改名的主因在於火龍果（dragon fruit）的「dragon」會讓人聯想到與中國有關。

▲中印之間近年在軍事及經濟上摩擦不斷。（圖／達志影像／美聯社）

報導稱，火龍果近年在印度很受大眾歡迎，魯帕尼提到，地方政府已經決定將火龍果改名為蓮花，原因是該水果的外型很像蓮花，而梵語中的「Kamalam」便是蓮花，「火龍果（dragon fruit）這個名字會聯想到中國，（因此）我們改名了。」

印度近年從中央到地方經常出現反中的言論或舉動，對立情況持續存在。印度電子資訊科技部於2020年底曾依據資訊科技法，禁止用戶使用包括AliSupliers Mobile、Alibaba Workbench、AliExpress、支付寶等大陸開發的APP應用程式。

▲印度軍人持槍立於中印邊界，加勒萬河谷的流血衝突被寶萊塢拍成電影。（圖／路透）

此外，中印雙方因為邊界問題而導致的零星衝突，也加深印度居民對大陸的反感。寶萊塢影片《加勒萬河谷》甚至聚焦中印邊境士兵流血衝突場面。根據當地媒體流出的劇照，延續印度「抗中神劇」的精神，仍是以誇張方式凸顯印度軍隊的英勇精神。