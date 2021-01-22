部桃第一線醫護「訂不到餐」　正忠排骨飯霸氣送1500個便當

▲店家無償趕工300份便當，希望讓第一線醫護填飽肚子，無後顧之憂。（圖／翻攝自臉書／正忠排骨飯，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

衛福部桃園醫院近日爆發群聚感染，導致10人染疫、匡列1165人，嚴重衝擊院內人力，更讓留守醫護面臨叫不到便當的窘境。正忠排骨飯董事長王致中21日知曉後，決定一連5天送300個便當到部立桃醫，力挺第一線醫護。

正忠排骨飯中壢店21日送出300個便當，暖心喊話「你們來守護台灣，我們來守護你們！」根據《自由時報》報導，由於醫院地下室美食街歇業，各部門留守醫護職工人數不足、難以跨部門統整餐點，加上地點敏感，一度面臨叫不到便當的窘境。

▲袋上寫著打氣小語「辛苦了！加油！」

正忠排骨飯董事長王致中20日接到電話，第一時間霸氣回應「便當我來送」，並規劃一連5天送出總計1500個現做便當，以解第一線醫護人員的燃眉之急。隔天，中壢店將熱騰騰的便當送抵醫院，並附上一張手寫卡片，感謝防疫人員辛勞，讓醫護人員點滴在心頭。

許多網友看完紛紛大讚，「真的謝謝店家，超有愛心，適時伸出援手」、「你挺醫護，我用新台幣挺你」、「防疫一條心，店家讚啦」、「熱血的愛心企業」、「謝謝防疫人員，也謝謝有你們」引發迴響。

▼店員將300個便當送達部立桃園醫院。

▼留守醫護收下便當。