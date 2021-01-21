5縣市祭出「避桃令」　陳時中：當年桃園第一個伸出援手

記者柯沛辰／綜合報導

部立桃園醫院群聚感染擴大至10人，5縣市先後祭出「避桃令」！衛福部長陳時中21日上政論節目感慨，之前離島希望居民先在本島居家檢疫，是桃園率先伸出援手，防疫計程車制度尚未建立前，也是桃園先來幫忙，結果現在卻被這樣對待，「多一點同理心，台灣會更好」。

▲5縣市祭出「避桃令」，陳時中感慨「大家有點不同心」。（圖／翻攝自YouTube／新台灣加油）

部立桃醫爆發群聚感染，累計已有2名醫師、4名護理師、1名外籍看護、3名護理師家屬染疫。繼國軍下令官兵禁止前往桃園，澎湖、雲林及苗栗也陸續表態，跟進發布「避桃令」，限制公務員到桃園出差；連江縣、金門縣則要求公務員，非必要避免赴本島洽公。

陳時中上政論節目《新台灣加油》談到，大家會想避開風險區域很正常，但站在防疫整體角度來看，他難免覺得大家有點不同心，「我今天中午在記者會，我也同樣講說，當初桃園疫情很緊的時候，那時候離島居民要回去，離島希望居民先在本島把居家檢疫做完，桃園第一個伸出援手，歡迎大家居家檢疫。」

陳時中說，起初台灣進入防疫時期，交通配套措施尚不完善，南部不方便搭乘大眾交通工具，也還沒有防疫計程車，那時候也是桃園先跳出來承擔，讓外縣市民眾能留在桃園做居家檢疫，「我是想說，大家都是一條船的人，避開疫情這種心理無可厚非，但多一點同理心，台灣會更好！」

▲唐吉訶德開幕，深夜仍有大批民眾排隊。（圖／記者游宗樺攝）

至於唐吉訶德排隊爆滿一事，陳時中說，台灣公民素養一向優秀，但現在防疫上確實有些鬆懈，「像是那個新開幕的店，大家雖然都有戴口罩，但我真的覺得，有時候看到被隔離中的醫護人員，那個落差真的是非常地大。」

陳時中說，不是叫店家不要做生意，只是呼籲民眾，如果逛街看到店面大排長龍，可以不要去排，「醫護人員看了反差很大，心想我們在承受高風險，結果民眾你們在那邊逛街，至少要逛也不要逛這麼滿，畢竟那不是只開一天，大家可以之後再去。」

對此，桃園市長鄭文燦晚間也表示，桃園是台灣第一站，從機場到醫院再到社區，桃園都守在防疫第一線，收治了223名確診個案，占全國25.7％，其中衛生福利部桃園醫院收治114位病患，是全國所有醫院責任負擔最重的，「我們要給他們最堅定而溫暖的支持，一起為第一線的防疫人員加油。」

▼針對各縣市祭出「禁桃令」，鄭文燦晚間在臉書回應。（圖／翻攝自鄭文燦臉書）