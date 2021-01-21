快訊／澎雲苗發布「避桃禁令」！　鄭文燦晚間現身回應了

▲澎雲苗發布「避桃禁令」，鄭文燦21日晚間現身回應了。（圖／翻攝自鄭文燦臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

衛福部立桃園醫院發生群聚感染且擴大社區，目前累計已有10人確診染疫，為防堵疫情在台擴散，澎湖、雲林及苗栗相繼發布「避桃禁令」。桃園市市長鄭文燦21日晚間在臉書表示，桃園是台灣防疫第一線，醫護人員壓力非常大，要給他們堅定且溫暖的支持，一起為第一線的防疫人員加油。

鄭文燦21日晚間在臉書上傳影片，影片中他親自向所有奮鬥至今的醫護人員、所有桃園市市民喊話。他說，桃園是台灣的第一站，從機場到醫院再到社區，桃園都守在防疫第一線，「我要特別感謝醫護人員、防疫同仁，我們不因為辛苦、不因為壓力，而有任何的改變，我相信，在台灣關鍵的時刻，大家一起冷靜、團結，一起做好防疫工作，我們一定可以克服困難。」

他透露，在全國收治確診病患當中，桃園收治了25.7%，223人，占了全國1/4的確診個案，「其中衛生福利部桃園醫院收治了114位病患，是全國所有醫院裡面，責任負擔最重的」、「醫護人員、防疫同仁壓力這麼大，負擔這麼重，我們要給他們最堅定而溫暖的支持，一起為第一線的防疫人員加油。」

他最後鼓勵說，「現在就如同在隧道裡面，我們一定可以走向亮光」、「我想桃園人不會因此而害怕，也不會因此而退縮，感謝所有的市民朋友，與我們一起守護桃園、守護台灣，我相信防疫同心，離亮光不遠，辛苦會結束，平安會到來」、「桃園加油，台灣加油！」