9成訂位取消！　客人11字超暖心喊話...廣德海鮮餐廳哭了：謝謝您

▲廣德海鮮餐廳桃園店。（圖／記者林敬旻攝，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

衛福部立桃園醫院（簡稱部桃）染疫護理師（案863）的丈夫（案864），12日中午在廣德海鮮餐廳待5小時的足跡曝光後，讓業者相當錯愕。而面對不斷來電取消訂位的客人，業者表示「我們都一併接受」，不過今（21）日卻接到一通電話，對方的暖心喊話讓店家眼淚忍不住潰堤了。

「廣德海鮮餐廳-桃園大興店」在臉書發文說，他們不責怪來用餐的確診客人，畢竟「他如果知道自己生病了，也不會來」，只希望這段時間有來吃飯的客人都能平安渡過。

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業者近日不斷接到取消訂位的電話，儘管很想逃避，但還是硬著頭皮堅強接起。不過，店家今天卻接到超暖客人的電話，對方接起就說「你們今天營業嗎？」當下心想應該也是取消的客人，沒想到卻是要來用餐的民眾，更對他們暖心喊話「我覺得桃園人要挺桃園人」。

面對加油打氣的客人，加上店家從昨日累積到今日的各種情緒，老闆眼淚也忍不住潰堤了，並直呼「謝謝您暖心的客人！謝謝fb私訊訂年菜支持我們的你們。取消的朋友我們能體諒你們難處...記得之後要想起廣德再來捧場。」

廣德海鮮餐廳說，今後他們會打起精神，做好準備再出發，「再次謝謝雪中送炭的你們，萬分感激！」並坦言這應該是這輩子收到最多的加油，未來不知道有多難熬，但一句加油撐一下，應該可以撐很多下吧。

貼文一出，不少網友留言說，「辛苦了～加油！一起堅強走過這一關，團結，不責怪，你們好棒」、「老闆⋯加油！你們的餐點很好吃！待人也很親切」、「剛才打電話想訂外帶的年菜，聽到另一頭的電話聲正哽咽著，好不捨，加油」、「你們菜色味道超棒 依舊會支持」。

另外，也有人說，「唉唷~害我頓時眼淚也充滿眼眶~桃園是個好地方，也挺過許多災難~這次我們一定也能平安度過的~廣德~加油~桃園~加油~~」。

事實上，廣德海鮮餐廳平時營業時間為11:00-14:00，中間休息3小時，17:00-21:00才會再開店。副店長受訪時直呼「12號那天好像時間有點怪怪的」，因為公司2點就打烊了，客人也查過，中午用餐的是車行、退伍軍人、會計事務所等7桌，2點13點分店員就開始告知要休息，監視器畫面顯示大概2點20分就走光了。

副店長無奈地說，事發當天已有20桌訂位取消，後續80桌尾牙也接連取消，一桌5000元來算，估計取消了近百桌，不含人事成本，粗估此次損失至少50萬元。20日也在臉書粉絲團連4發文，公布消毒畫面，難過吐辛酸「電話響不停、訊息回不完」，年菜外帶或過年內用都可保留擇日用餐或改外帶、退訂「我們都一併接受」，很感動客人的關心，店裡的大家生龍活虎。

▲廣德海鮮餐廳桃園店。（圖／記者宋良義攝）



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