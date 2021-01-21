郭綜合醫院爆醫療糾紛　家屬舉白布條抗議

▲台南市郭綜合醫院發生醫療糾紛，廖姓家屬率員前往醫院抗議表達不滿，台南市警二分局到場維持秩序，幸未發生衝突。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

1名廖姓男子因不滿其父親因呼吸困難，於2020年11月13日至24日至台南市中西區郭綜合醫院住院檢查，期間醫院有執行治療，惟不幸死亡，家屬認為醫院有醫療疏失，於21日下午家屬約20人至醫院抗議，並舉白布條陳情，市警二分局派員到場維持秩序，最後在院方接見陳情人協調後結束，過程平和。

21日下午3時55分許，廖姓男子率家屬約20人至醫院表達不滿訴求，並高舉二塊白布條陳情，市警二分局獲悉後，先期疏處約制，並派員前往現場維持秩序，以避免發生衝突，最後在該醫院副院長接見陳情人進入醫院洽談後，圓滿結束，過程平和。

郭綜合醫院發表聲明指出，該名病友廖先生是一位79歲高齡長者，有長期抽菸習慣，過去在該院無慢性病就診紀錄。這次因呼吸困難、肺功能衰退,同時有雙腳腫及腹脹等症狀，,2020年11月13日至該院門診就醫，當日診斷為慢性阻塞性肺病併急性惡化，予以收住院治療。

廖先生呼吸困難的症狀經治療後漸漸和緩，但經抽血及腹部影像檢查，發現他有B型肝炎帶原且有肝硬化併大量腹水，於2020年11月21日廖先生自覺狀況有改善請假回家，返院後自述在家排便有出血情形，故院方立即給予輸血及止血藥物注射，但他仍有自發性腸胃道出血的狀況，院方於同年11月24日施行胃鏡檢査治療，檢查發現廖先生是因為嚴重肝硬化併食道靜脈瘤自發性出血，醫院盡力以胃鏡施行静脈瘤結紮術止血，無奈出血嚴重，經積極搶救廖先生仍不幸休克死亡，實屬遺憾，醫療團隊甚感不捨，也期盼家屬們節哀。

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