高雄醫院升級防疫！進出強制刷健保卡　自主健康管理不得自行就醫

▲高雄市23家醫院防疫再升級 。（圖／高雄市衛生局提供）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄祭出更嚴謹的防疫措施！高市政府結合轄區內23家採檢醫院，宣布除既有居家隔離或檢疫者外，明起自主健康管理者需就醫，不得自行進入醫院，違反進入者將罰1萬5000至15萬元，一般民眾要進高雄市醫療院所，得刷健保卡才能進入，一天僅限一次探病，一次限1名，一次限1小時，加護病房則限半小時。

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▲高雄市衛生局說明加強醫院防疫管制措施 。（圖／記者洪靖宜攝）

高雄市嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情指揮中心21日召集轄內23家新冠肺炎採檢醫院宣布高雄市最新防疫規定，衛生局長黃志中表示，從22日起自主健康管理者，如有就醫需求需撥打723-0250防疫專線，不能自行進入醫院，若違規查證屬實，將依傳染病防治法第58條及第69條處新臺幣1萬至15萬元不等罰鍰。

▲高雄市23家醫院防疫再升級 。（圖／高雄市衛生局提供）

而訪客探視（病）每天限縮為1個時段，每次探病以1小時為限，加護病房30分鐘，且每名住院病人每次限縮1名訪客為原則，一般民眾要進高雄市醫療院所，得刷健保卡才能進入。醫院更增加手部衛生稽核、增設感應式乾洗手節點、提高清消頻率、落實分艙分流分區措施、設置戶外得來速藥局及刷卡節點、醫院設有商店街提供飲食或商品販售服務之進行管制措施。

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