「台美關係要安全駕駛」　國安高層：拜登上任大陸一定會有動作

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

美國新任總統拜登（Joe Biden）、副總統賀錦麗（Kamala Harris）於美東時間20日正式就職。在總統蔡英文政府的因應上，國安高層表示，拜登政府上任，可以預見中國大陸一定會有動作，但也可以預見的是，蔡英文將維持一貫冷靜且沉著的風格，謹慎面對新的局勢，台美關係仍要「安全駕駛」。

拜登新政府上任之後，國安高層分析，美國亞洲戰略性提升，但在佈局上還不至於「重置」（Reset），而「台美關係」確實是有審慎樂觀空間的。

國安高層指出，從拜登政府近期國安團隊核心及美國學界權威的觀點來分析，中國大陸近年的強勢作為，讓拜登政府不至於對中國充滿過度的假象期待；而從拜登人事任命來觀察，「復辟者」也未佔上風，可以預期拜登新政府的亞洲佈局不至於「重置」（Reset）。

另外，對於美國前國務卿蓬培奧（Mike Pompeo）宣布解除台美交往限制，布林肯（Antony Blinken）在參議院聽證會時回應，「我們會深入研究『台灣保證法』所制定的規定，我們會研究這件事」。

國安高層指出，從蔡英文政府的作風，一向秉持沉著冷靜態度，即便美國放寬限制，可以視為把「道路拓寬」，但是「台美關係」仍要「安全駕駛」。

在台美經貿互動上，國安高層表示，從去年8月28日，蔡英文總統宣布進一步開放美豬、美牛進口政策後，無論美國行政部門的新舊政府，乃至美國國會、產業與各界都跨黨派、跨領域都支持台美貿易能夠有進一步的良好發展。

國安高層認為，這是解鎖台美貿易協定大門的關鍵原因，是取決於台美雙方基於彼此國家利益，進而達成互利互惠的過程與結果，台灣必續面對問題、解決問題，展現重建國際信用決心，時機成熟才能水到渠成。

▼ 美國總統拜登與夫人吉兒在白宮北門廊（North Portico）前揮手致意。（圖／路透）



值得一提的是，美國貿易談判代表賴海哲（Robert Lighthizer）日前接受《華爾街日報》（The Wall Street Journal）的訪問可觀察到，台美雙方需要的，應是更多時間進行談判，是時間不夠的問題，而非談不談判的問題。

國安高層指出，台美雙方都有共同意識到，可透過「台美經濟繁榮夥伴對話」（Taiwan-US Economic Prosperity Partnership Dialogue）建立台美對話機制，雙方可就相關經貿議題進行討論。後續可以觀察的部分是，拜登提名的貿易談判代表戴琪（Katherine Tai）能否因其對美中台經貿關係的熟稔，促進台美經貿互動有進一步的進展。

在區域安全局勢方面，國安高層表示，蔡英文將持續堅守原則，不會冒進。他強調，川普政府任內11次對台軍售，搭配蔡英文大力推動的「國防自主」政策，確實有效提升台灣的不對稱戰力與國防能量。

他說，布林肯（Antony Blinken）在參議院聽證會時有提到，「美國對台灣的承諾堅定且長期跨越黨派，確保台灣有能力自我防衛抵抗外來侵略，就是承諾的一部分，拜登政府絕對會持續這些承諾，確保台灣有能力面對兩岸關係」。

國安高層說，對照布林肯的說法可得知，國民黨所謂「美軍不會來」的說法是不攻自破。而蔡英文在今年新年談話中明確表達態度，「我們不會冒進，也會堅守原則。只要北京當局有心化解對立，改善兩岸關係，在符合對等尊嚴的原則下，我們願意共同促成有意義的對話。」

因此，國安高層指出，蔡英文在面對新的「美中台關係」時，處理兩岸關係將維持一貫原則，共同討論、找出方法、務實解決問題。

總體而言，國安高層表示，蔡英文政府在態度上，仍維持「踏實穩健、沉著以對，確保美國跨黨派對台美關係的支持」。他評估，拜登新政府的上台，可以預期的是中國一定會有動作，但也可以預見的是，蔡英文將維持一貫冷靜且沉著的風格，謹慎面對新的局勢。

國安高層說，在台美既有的良好基礎，且美國主流民意支持台灣之際，持續以踏實、穩健方式推動台美關係的發展，與未來拜登團隊加深雙方的緊密合作關係，並確保美國跨黨派對台美關係的支持。