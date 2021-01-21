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川粉說好「就職日示威」萬人響應1人到場！　只剩他落寞揮旗

▲28歲川粉萊吉耶羅（Mark Leggiero）獨自站在紐約州議會大廈之外。（圖／達志影像／美聯社）

▲川粉萊吉耶羅（Mark Leggiero）以為將有上萬人集結在議會大廈之外，抗議拜登就職，抵達後才發現只有他一人到場。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

美國極右翼陰謀論團體「匿名者Q」（QAnon）認為，川普將發動「就職日政變」重奪權力，未料卻沒有實現。與此同時，28歲川粉萊吉耶羅（Mark Leggiero）來到紐約州議會大廈外，等待上萬名同好一起抗議拜登上任，但他卻獨自一人站在那裡，直到就職典禮結束為止，都沒有其他人出現。

萊吉耶羅舉著「讓美國再次偉大」（MAGA）旗幟，孤零零地等待其他川粉現身，最後卻仍希望落空。他向當地媒體The Recorder表示，「我出門是希望加入一群支持這項志業的和平示威者。不幸的是，我必須難過地指出，這件事如今註定失敗了。」

美國國會山莊6日發生暴亂後，聯邦調查局（FBI）警告，拜登20日就職典禮當天或前幾日，華府與全國50州可能發生武裝示威。但實際上，除了萊吉耶羅以外，猶他州、亞利桑那州議會大廈也僅出現一些川普支持者，各地皆未爆發大規模抗議。

▲28歲川粉萊吉耶羅（Mark Leggiero）獨自站在紐約州議會大廈之外。（圖／達志影像／美聯社）

▲萊吉耶羅（Mark Leggiero）是川普的忠實支持者。（圖／達志影像／美聯社）

匿名者Q成員認為，川普將在卸任前宣布戒嚴，並趁著就職典禮，大規模逮捕甚至處決民主黨人，奪回權力。他們花費數周準備應對動亂，如今卻看著拜登順利就任，紛紛湧入網路論壇與Telegram群組，表達失望和遭背叛的沮喪心情，「我們只是被耍了」、「川普在哪裡？軍隊在哪裡？我快要瘋了！」、「我成為家族的正式笑柄，太棒了」。

許多匿名者Q成員幻想破滅，「醒醒吧！」、「一切都結束了」、「天啊，這些事情沒有一件事真的」。另一個極右翼組織「驕傲男孩」（Proud Boys）部分成員甚至開始批評川普是一個「徹底的失敗」和「非常軟弱」的人。

事實查核公司 Logically.AI研究員巴科維奇（Nick Backovic）說，許多匿名者Q成員感覺震驚、被欺騙與憤怒，可能立刻被白人至上主義者以「突襲」之姿招募。他說，「雖然這件事本身就很可怕，其他部分卻是我最擔心的地方。我們看到，很多新納粹份子鎖定幻想破滅的匿名者Q成員。」

川粉團體「匿名者Q」超崩潰！　驚覺末日政變落空：我們被耍了

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