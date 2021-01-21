獨家／防疫神單拒保桃園！媽媽私訊被拒秒哭　空服員也在內

▲因應本土疫情不斷升溫，保險業者推出「法定傳染病防疫費用保險」，被稱作是防疫神單。（圖／翻攝網路）

記者葉國吏／綜合報導

新冠肺炎本土疫情持續延燒，有保險公司推出「法定傳染病防疫費用保險」，一年保費500元，只要保險期間收到隔離通知書、隔離治療通知書、檢疫通知書，就可以獲得理賠10萬元。不過有讀者向《ETtoday新聞雲》透露，她向保險業務詢問該商品投保事項，沒想到卻得到「桃園民眾拒保」的答案。

衛生福利部桃園醫院爆發院內群聚感染後，造成民眾人心惶惶。近日有保險業者推出「法定傳染病防疫費用保險」專案保單，1年保費500元，保險期間只要收到隔離通知書、隔離治療通知書、檢疫通知書，將獲理賠金10萬元。隨著疫情逐漸升溫，這份保單也被網友稱作是「防疫神單」。

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▲桃園民眾要保「防疫神單」被拒。（圖／讀者提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

不過有讀者向《ETtoday新聞雲》投訴指出，她傳訊息向保險業務詢問「防疫神單」相關事項，業務直接開頭就問「請問你住哪裡」，讀者回答桃園後，業務即表明「桃園拒保了喔」，讓讀者相當失望。

對此有不願具名的保險業者證實，這張保單因疫情升溫關係，保險條件有在調整。目前戶籍設在桃園民眾會審核較嚴格、拒保的機率較高，另外空服員也是需嚴審的職業之一。不過目前醫護人員只要沒有設籍在桃園，就算在桃園醫院服務，仍有投保的機率。