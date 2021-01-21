部桃周邊7里全面消毒　化學兵、防疫消毒大隊出動

記者楊淑媛／桃園報導

因應衛福部桃園醫院新冠肺炎院內感染事件，市府配合桃園醫院逐步清空住院病患，21日協調陸軍第6軍團33化學兵群及市府環保局，針對桃園醫院周邊社區巷道街弄進行全面消毒，範圍包含桃園區龍山、龍壽、龍祥里及八德區茄明、高城、高明、永豐里，共計7里，以守護市民健康。

▲市長鄭文燦視察桃園醫院週邊社區環境大消毒。（圖／衛生局提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲市長鄭文燦視察桃園醫院週邊社區環境大消毒。（圖／衛生局提供）



市長鄭文燦表示，此次第6軍團是由上校指揮官龔龍峰擔任帶隊官，支援人力及器具，與市府環保局共同針對桃園醫院周邊社區進行消毒，市府將與中央全力配合加強防疫等級，呼籲民眾落實前往八大場所佩戴口罩維持手部衛生、保持社交距離等個人衛生習慣，並加強宣導餐飲業、化妝品專賣店暫停試吃、試用等服務，以減少傳播風險，全民齊心抗疫。

市府環保局也自去年疫情發生時，即成立防疫消毒大隊，共有170名消毒隊員及33部消毒車與97具背負式消毒機，定期針對人潮眾多的處所例如交通場站、大賣場、市場及學校等進行消毒，2020年共出動隊員3325人次、消毒7158點次。目前疫情較嚴峻，市長鄭文燦也指示環保局防疫消毒大隊提高頻率改每週消毒一次，加強守護本市環境安全。

衛生局表示，針對桃園醫院周邊社區巷道街弄進行全面消毒，共出動水霧消毒車2部、桶裝消毒車3部、背負式消毒機5部、背負式消毒器10具、悍馬車1輛、3.5噸載重車1輛、MD-105重型消毒車2輛、MDS-106輕型毒器1具及66名消毒隊員(36名國軍及30名環保同仁)，以1000ppm的漂白水。

・超可愛雙子星蝴蝶派450元→165元！包裝萌爆 還能裝小物