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桃園南門市場「攤商比客人多」！生意剩3成如休市　比颱風天還慘

記者沈繼昌、徐愷昕／桃園報導

衛福部立桃園醫院爆發群聚感染、且擴大社區，累計至今已有10人確診染疫，而染疫護理師（案863）和丈夫（案864）、女兒（案865）的足跡公布後，南門市場今（21）日一早開市人潮冷清，業者無奈表示「生意比颱風天還慘，剩以往的3成」，《ETtoday新聞雲》記者實際走訪，發現市場內幾乎沒客人，不少攤販也都選擇休息。

▲▼南門市場現況曝。（圖／記者沈繼昌攝）

▲▼南門市場現況曝，現場幾乎沒有客人，不少攤商也都選擇休息。（圖／記者沈繼昌攝）

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▲▼南門市場現況曝。（圖／記者沈繼昌攝）

指揮中心20日公布家庭群聚案863、864、865疫調足跡，一家3口在過去7天內曾前往7處公共場所，夫妻倆於4天內到過5處公共場所，包含在1/12約12:00-17:00到廣德海鮮餐廳，1/13約11:30-12:15去桃園南門市場，1/16約9:00-9:20去過桃園南門市場、19:00-19:20去福隆粩，1/17約7:00-10:00去過一品金湯豆漿王，4間名店、1處市場；女兒則於1/16-1/18約9:30-21:00在摩斯漢堡桃捷A7店工作，期間1/16約21:10-21:30曾到桃園三民麥當勞。

▲▼南門市場現況曝。（圖／記者沈繼昌攝）

▲▼業者表示今天生意比颱風天還慘淡。（圖／記者沈繼昌攝）

▲▼南門市場現況曝。（圖／記者沈繼昌攝）

其中，南門市場在足跡公布後，今（21）日生意蕭條，業者表示由於市場上方架有鐵皮，平時下雨天生意也都不受影響，無奈大嘆「今天比颱風天還誇張，生意剩以往的3成」；而《ETtoday新聞雲》記者實際走訪，發現現場人潮寥寥無幾，幾乎沒有什麼客人，攤商少了2成左右，其中不少攤販都選擇直接停業休息。

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