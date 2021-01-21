澎雲苗「避桃禁令」防堵疫情！鄭文燦回應了：希望大家防疫同心

記者沈繼昌、林昱萱／桃園報導

衛福部立桃園醫院爆發群聚感染、且擴大社區，累計至今已有10人確診染疫，防堵新冠肺炎疫情在台擴散，幾個縣市也紛紛出現「避桃禁令」。對此，桃園市長鄭文燦表示，希望大家防疫同心，台灣只有一個，中央跟地方、政府跟民間、縣市之間可以合作抗疫，未來仍持續秉持共同抗疫的精神，繼續協助各縣市。

▲桃園市長鄭文燦強調，大家防疫一條心。（圖／記者沈繼昌翻攝）

澎湖縣長賴峰偉20日開下第一槍，宣布縣府員工同仁若非必要，即起暫緩至台灣本島出差，以降低感染風險，而稍早苗栗、雲林也紛紛跟進出現「避桃禁令」。對此，鄭文燦提到，不會因此改變合作、同心協力之態度。此外，對於是否擔心桃園會因此遭到汙名化，鄭文燦則繼續強調，目前最主要的工作就是將防疫工作做到最好，國家一體、人民一體，不會因此改變態度，大家防疫要一條心，一切都應該以防疫為主。

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鄭文燦表示，「桃園市在國境、醫院及社區三層防護網，都承擔比其他縣市更大的風險，防疫無分彼此，桃園市會與中央合作共同抗疫。」鄭文燦也提到，「桃園市的4個集中檢疫所以及11家責任醫院隔離病房，是目前使用率最高的，一年來確診病患有超過2成以上在桃園市的醫院收治，而桃園市防疫旅館，也服務澎湖、金門、馬祖三個離島及路程較遠的的民眾，主要是因為中央防疫指揮中心規定，離島鄉親從國外回來，不能直接搭乘國內線，必須完成14天隔離，因此，桃園市的防疫旅館，鄭市長一開始就指示觀光旅遊局同意讓離島居民及路程較遠縣市民眾（如屏東縣）入住。」