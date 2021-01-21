部桃感染無新增！今僅2例境外移入自菲律賓入境

記者洪巧藍／台北報導

部立桃園醫院感染事件持續發展，除醫院醫護外，還有護理師家人、看護染疫。中央流行疫情指揮中心今（21）日公布國內再增2例境外移入，都是菲律賓入境，沒有新增本土病例。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

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指揮中心表示，新增案872為菲律賓籍30多歲男性漁工，案873為菲律賓籍20多歲女性移工，2人分別於今(2021)年1月6日及7日來臺工作，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，迄今無症狀；2人分別於1月19日及20日接受檢疫期滿前採檢，於今日確診。由於2名個案均無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

至於部桃醫院染感事件，目前維持10例個案，第一例是一名住院醫師（案838）接觸美國返台患者（案812）不幸染疫，之後傳給女友（案839），案838又傳給護理師（案852）和主治醫師（案856），案856又傳給另一名護理師（案863），案863再傳給另一名護理師（案868），另案838曾治療一名不同樓層病房患者，其外籍看護在旁接觸並確診（案869)；除了醫院人員之外，還有案863的丈夫（案864）和女兒（案865）、案839的同住阿嬤也確診。

▲本土個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）

▲案852、856及863-865、868-869接觸者採檢狀況。（圖／指揮中心提供）

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