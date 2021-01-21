竹山紫南宮初一領錢母別撲空！全台宗教活動異動懶人包看這裡

▲圖為南瑤宮過去舉辦的搶頭香活動。（圖／ETtoday資料照）

記者黃翊婷／綜合報導

新冠肺炎疫情延燒，部立桃園醫院群聚感染截至20日已有10人確診。農曆年節將近，全台各大廟宇相繼規劃許多活動，但受到疫情影響，部分活動已經宣布取消，《ETtoday新聞雲》整理出全台大型宗教活動異動懶人包，有意前往搶頭香、領錢母的民眾趕緊筆記下來，以免撲空。

●苗栗：白沙屯拱天宮

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白沙屯拱天宮20日公告，自2月14日（初三）起，將暫緩辛丑年補改運服務，並從1月23日起進行人流管制，信徒入廟參拜，都要戴口罩、量體溫。

●台中：大甲鎮瀾宮

大甲鎮瀾宮20日宣布，考量到新冠肺炎疫情嚴峻，鎮瀾宮配合政府防疫措施，取消除夕搶頭香活動。

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●彰化：南瑤宮

彰化南瑤宮原訂將於除夕夜2月11日深夜舉辦「路跑迎頭香」活動，並已經開始受理報名，如今受到疫情影響，決定將活動延期，等到疫情緩和後再辦理。

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▲竹山紫南宮。（圖／記者謝孟儒攝）

●南投：竹山紫南宮、中台禪寺

1.竹山紫南宮：受到疫情影響，南投竹山紫南宮宣布，初一錢母發放活動延後。廟方提醒民眾過年前往拜拜必須戴口罩，至於錢母發放活動，則會依據情況另外舉行。

2.中台禪寺：取消初一新春團拜法會、初二精進禪七。

●雲林：麥寮拱範宮、西螺福興宮

1.麥寮拱範宮：取消除夕晚會鄉親歌唱大賽。

2.西螺福興宮：正月初一日子時「萬人躦動－開廟門 搶頭香」民俗活動改以民眾插上頭柱香儀式辦理，「歡喜迎財神 開運紅包」領取活動則照常舉行，但民眾須配合防疫規定，現場有防疫動線規劃，並依規定「戴口罩」領取開運紅包。

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●台南：開基玉皇宮、祀典大天后宮、鹿耳門天后宮

1.開基玉皇宮：因應防疫緣故，籌備2年、台南最大繞境「開基玉皇宮」宣布24日的萬人遶境活動取消，原預計1萬3千人參與的宗教盛事。

2.祀典大天后宮：取消除夕開廟門搶頭香活動。

3.鹿耳門天后宮：經廟方開會決定，除夕夜守歲開廟門插頭香、發放年夜祭歲錢等等相關活動取消，農曆大年初一到初五藝文表演（包含元宵節）活動表演也全部取消；關於每年度發放的「通寶」是否取消或延期，將會再另外商議更好的方式進行。

▲高雄佛光山，佛陀紀念館。（圖／ETtoday資料照）

●高雄：佛光山

高雄佛光山20日宣布，取消辦理2021光照大千煙火施放，以及延後舉辦吉星高照無人機燈光獻禮活動，至於燈會部分是否取消，佛光山仍在研擬中。

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●屏東：麟洛鄭成功廟

廟方宣布，王爺奶奶回娘家活動受疫情影響，全部活動取消，迎燈活動也一同取消辦理。

●台東：台東天后宮、台東邯鄲堂

台東天后宮今年的傳統元宵遶境活動取消，至於聞名全國的「炮炸寒單爺」，縣府與市公所近期內會前往玄武堂進行協商。

台東邯鄲堂在協會總指揮、理監事幹部以及堂主討論後，決議今年的「炮炸邯鄲」將配合中央防疫措施取消辦理。

●宜蘭：草湖玉尊宮、羅東震安宮、五結鄉四結福德廟、礁溪協天廟

宜蘭人春節傳統習俗就是過年到宮廟裡吃一碗平安粥，今年受到疫情影響，宜蘭草湖玉尊宮率先宣布停辦平安粥發放活動，羅東震安宮、五結鄉四結福德廟、礁溪協天廟也都跟進。宜蘭縣政府也表示，今年原定會有198間宮廟派發，現在已經請各鄉鎮統計取消宮廟，預估會有越來越多間加入。