扛起全台1/8！部桃收治確診數曝光　300醫護隔離「防疫心臟」崩潰

▲鄭文燦今前往部桃替前線醫護打氣。（圖／記者黃國霖攝）

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

部立桃園醫院群聚感染疫情不斷延燒，今桃園市長鄭文燦前往部桃替前線醫護人員加油打氣，首次曝光疫情數據。鄭文燦指出，自疫情爆發以來，全台包括境外移入共有800多位確診患者，桃園收治223位，占全國比例25.7%，其中114位患者更由部桃收治，相當於部桃一間醫院即挑起了全國1／8的重擔，足見其防疫量能、以及重要性，稱部桃為全台防疫重鎮、心臟一點也不為過。

部桃爆發群聚感染後轉往社區，累計至今已有10人確診，且確診患者足跡複雜，難以完全掌握，在疫情不斷升溫下，全台民眾緊張的情緒也逐漸沸騰。鄭文燦今表示，目前桃園共有11家責任醫院，可以收治確診或隔離的病患，以確診患者來說，全國共有800多位，桃園累積收治223位，占全國25.7%，也就是全國1／4的確診案例都是由桃園的11家醫院負責照護，也因此，鄭文燦對於醫護、防疫同仁在第一線承受龐大的壓力與風險表示感謝，同時也呼籲民眾也給予前線醫護溫暖、以及堅定的支持。

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▲鄭文燦向醫護、防疫人員鞠躬，表達感謝之意。（圖／記者林振民攝）

鄭文燦指出，桃園收治的223位確診患者中，有114位是送往部桃醫院，特別是從國境進來之後，只要是集中檢疫所檢疫出來的，幾乎都是送往部桃，因此部桃可以說是全台防疫重鎮、心臟地帶。

但如今部桃爆出群聚感染，為防堵疫情進一步擴散，院內已有300多名醫護人員被迫隔離，前線防疫宣告崩潰，部桃無力再負擔照護確診患者重任，也因此目前110多位患者已多由救護車分送往其他病院治療。院方稍早也證實，目前部桃院內已逐步清空，院內只出不進，在醫護人員隔離期滿復工前，除了50多位重症、在加護病房無法移動的患者外，僅收治輕症不需住院的傷患，而確診病患則均已送至其他專責醫院。

▼目前部桃內部110多位確診患者已轉送往其他專責醫院治療。（照／記者林敬旻攝）