防疫關鍵時刻！蔡英文指示守住黃捷　蘇偉碩斥：「您失格了」

▲黃捷、蔡英文。（合成圖／ETtoday資料照）



記者蔡文鈴／台北報導

部立桃園醫院發生醫護感染心冠肺炎事件，中央流行疫情中心謹慎看待。不過，反萊豬醫師蘇偉碩則批評總統蔡英文在這樣的防疫時刻，竟然在民進黨中常會上下令守住「罷免黃捷」的軍令，讓他痛斥「蔡總統，您失格了！」

蘇偉碩透過臉書發文表示，正當全民一週以來都在擔心衛福部桃園醫院的群聚感染事件是否擴散為社區傳播，紛紛提供意見或表示應該全民挺醫護，而台北市和桃園市政府也已經宣布，要延後或停辦燈會等大型活動時候，「蔡總統您只是發發臉書文青體，表示防疫關鍵時刻，最不需要謠言猜忌。卻不考慮召開國安會議，解決醫療人力不足以實施分艙分流的防疫危機。」

對於蔡英文在民進黨中常會，明確下達要守住「罷免黃捷」的軍令，以免支持者受不了，讓蘇偉碩相當沈痛的說「蔡總統，您失格了！原來比起國家防疫危機，您只關心支持者的信心危機。」

黃捷罷免案將於2月6日投票，民進黨副秘書長林鶴明20日在中常會出示內部民調，顯示同意罷免黃捷的比例高達29%，認為民進黨應謹慎以對。

蔡英文對此在中常會上表示，黃捷在高雄市議會的問政表現佳、地方接受度也高，民進黨面對罷捷案應該提出作戰模式，不應該再像過去一樣「冷處理」。認為民進黨在罷免黃捷這一局中，要有一定的態度，至於未來要怎麼做，則要尊重當事人。

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