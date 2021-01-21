罷捷投票逼近！黃捷繃緊神經拉「不同意票」　民進黨部出手協助



▲高雄市議員黃捷近來動作頻頻。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

無黨籍高雄市議員黃捷罷免投票將於2月6日登場，對於民進黨主席、總統蔡英文針對罷捷案發聲，她表示感謝，強調要以議會問政和地方服務上的成績來面對此次罷免案，也希望支持她的市民能出來投不同意票；而民進黨高雄市黨部主委趙天麟也表示，會跟黃捷聯繫了解她的需求，然後在尊重她的意願的前提下，提供協助。

對於民進黨主席、總統蔡英文在中常會表示，黃捷在高雄市議會的問政表現佳、地方接受度也高，民進黨面對罷捷案應該提出作戰模式，黃捷21日表示，非常感謝蔡總統的關注和關心，但感謝之外，她還是希望，可以用在地方上的努力的表現來來證明這一次的結果，她說：「在地方上我還是會全力以赴，在議會的問政還有在地方上的服務，一定是會更努力的讓大家看見我的的成績，那也希望說，支持者如果認同也肯定我可以投下不同意票。」相較過去黃捷表示平常心的態度，看得出現在想打政績牌，替自己拉「不同意」票。

至於有無接收到民進黨的關心和協助，黃捷保守說：「目前都有感受到，各界的關心，以及不分黨派的對我的加油、打氣其實我都有收到」，但她強調目前朝著自己的步調在走，以市政工作為主。

▲民進黨高雄市黨部主委趙天麟 。（圖／記者洪靖宜攝）

而民進黨高雄市黨部主委趙天麟21日也因高雄市議會臨時會召開首日，赴黨團向黨籍議員加油打氣，他會前針對黃捷罷免一案表示，黨中央有特別成立小組，從中央的高度同時聯繫地方黨公職，在地立委等一起來關心跟了解，他強調罷免原因無他，針對一位無黨籍的議員，國民黨從中央到地方的黃復興黨部全力的進行「報復性」的動員，其實完全不具有正當性的罷免理由。

他表示，近期時間就會跟黃捷議員見面，了解需求，因為黃捷有提到希望市民可以投下不同意票，後續會跟她本人確認之後，然後在尊重她的意願的前提下，提供協助。

時間對我們來說完全沒用！