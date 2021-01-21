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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

外交官華麗轉身曝心法　周台竹接地氣：疫情中推動台北城市外交

◎採訪：袁茵、陳弘修
◎攝影：林敬旻、許靖騏

文／袁茵

擁有36年外交資歷的前駐荷蘭代表周台竹在2018年離任回台後，隔年被台北市長柯文哲延攬進入台北市政府，擔任國際事務委員會副主任委員，當時他兼任發言人一職，曾一度翻轉外界對於柯市府發言人團隊較年輕的看法，目前的他主導北市府的涉外事務總監，專注推動城市外交，面對新冠肺炎疫情去年初開始蔓延，周台竹在主責業務上也開始尋求創新方法。

周台竹在接受《ETtoday新聞雲》專訪時表示，他與柯文哲第一次接觸，是在柯文哲2018年出訪荷蘭期間，但其實早在大約2017年年底周台竹回台北返國述職時，柯文哲就打了一通電話，邀請他到台北市政府提供「如何訪問荷蘭比較成功」的建議。

▲▼周台竹(右)於2018年曾陪同柯文哲出訪荷蘭。（圖／記者陳家祥攝）

▲周台竹親自到機場迎接於2018年出訪荷蘭的柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）

擁有豐富外交工作經驗的周台竹立刻給柯文哲一個建議，過去很多縣市到荷蘭訪問時，通常參觀了一下就沒了下文，或者是講了一些事情卻沒履行承諾，導致效果不佳，因此，他認為可以看看台北市有哪些地方有商機，例如社子島開發案，荷蘭在治水工程擁有長處，或者是聯合醫院每年都要採購醫療器材，而荷蘭的醫療器材也相當不錯，或許能成為與荷蘭之間的一個話題。

沒想到，柯文哲相當尊重專業，雙方後來也激盪出許多點子，並且在2018年1月28日展開參訪行程，一連去參訪了3座荷蘭的城市，包括阿梅瑞（Almere）、烏特列支（Utrecht），以及愛因霍芬（Eindhoven），這3座城市的市長都用最高規格禮遇來歡迎柯文哲團隊到訪，被周台竹視為「非常成功的城市外交」。

柯文哲出訪荷蘭　周台竹、紀維德先「打預防針」

常常被粉絲稱為「阿北」的柯文哲，給人第一印象就是比較隨性、親民，然而這在國際禮儀中，卻也可能會引發誤解。為了使柯文哲的首次荷蘭行順利，周台竹在柯文哲要出訪前，趕緊提醒柯文哲關於國際禮儀的注意事項，也讓柯文哲在荷蘭行中表現相當正式，不僅是穿西裝，還加上打領帶、穿皮鞋，「給人感覺有點驚艷。」

周台竹也透露，除了自己有提醒柯文哲之外，當時荷蘭駐台灣大使紀維德也有功勞，他事先就去找荷蘭3座城市的市長「打預防針」，告知對方柯文哲平常的風格，像是柯文哲不一定會看著對方眼睛說話等，這些並不表示不尊重，而是柯文哲自身的習慣，而紀維德的努力也讓擁有豐富外交經驗的周台竹坦言，「這點倒是值得我學習的地方！」

▲台北市政府市長室涉外事務總監周台竹專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲周台竹卸下駐荷蘭代表一職後，被柯文哲延攬至台北市政府。（圖／記者林敬旻攝）

離開36年外交界　轉身加入北市府「接地氣」

近身觀察今年65歲的周台竹，在他身上仍可感受到他對於國際與兩岸事務的活力與熱情，「我覺得我一輩子都在做外交官，我想來台北市政府接地氣」，周台竹說。

周台竹表示，進入台北市政府後，先是擔任國際事務委員會副主任委員，後來做了大約2個月，某天突然被柯文哲建議去當發言人，「我嚇一跳！我第一個想說，發言人都是找年輕的俊男美女，我不知道為什麼找我？」不過外交官在某一種程度來說，其實也有點像是「軍人」，長官下令去哪裡，就得去哪裡，加上自己也喜歡挑戰，所以便點頭答應接下這個任務。

果不其然，周台竹兼任發言人後，扭轉了外界對於柯市府發言團隊較年輕的印象，「媒體事務組同仁給我的感覺是非常優秀、活潑！」周台竹提到，柯文哲在週六、週日行程相當多，而媒體事務組的同事都得排班參與，並且詳細做記錄，「我從這些年輕人中學到很多，從與他們的互動中，讓我覺得自己年輕了不少。我想我對他們最大的貢獻，就是把他們的平均年齡拉高一點，看起來比較穩重一點。」

▲台北市政府市長室涉外事務總監周台竹專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲周台竹加入台北市政府後，先是出任國際事務委員會副主任委員，再兼任發言人職位，並於2020年7月升任為涉外事務總監。（圖／記者林敬旻攝）

加入發言團隊後，周台竹也馬上就發現，在外交部與台北市政府擔任發言人的最大不同，就是前者要在有重大政策時才會站出來，且還得經過外交部長的授權，並且「照劇本演出」，發言次數並不多，反觀台北市政府幾乎每天都有發言機會，其內容大大小小，甚至連跟市政都無關。

為解決每天大大小小的發言，周台竹便與另外2位副發言人「學姊」黃瀞瑩、戴于文一同分工，而他主要負責關於國際、兩岸事務的回應，儘管發言次數不多，但仍得每天關注大大小小的時事，直至2020年柯文哲體恤周台竹，找來現任台北市政府發言人陳智菡後，才讓周台竹能專注發揮國際兩岸外交專長，免兼任發言人職位，並升任涉外事務總監。

新冠肺炎疫情下的創新「城市外交」　統整各局處商機與駐館會談

離開發言人職位後，周台竹在一夕之間多出百分之六十的時間，讓他可以完全思考如何推動城市外交，原以為這是一個可以專注推動城市外交的時刻，卻碰上了新冠肺炎疫情，導致柯文哲自1月出訪布拉格簽署姊妹市後，便沒辦法再走出去與其他國際城市接觸。

周台竹認為，各國大使館都希望與首都地方政府建立好的合作關係，加上他觀察過去使館與台北市的互動並不算順暢，有點「不得其門而入」、不知道與誰接頭，或是接頭了卻碰上語言阻礙。

因此，周台竹也透過創新的城市外交方式，讓涉外事務團隊先了解北市府各局處的表現亮點，以及亮點下面所隱藏的商機，接著分頭拜會各個駐台大使館、代表處做雙邊會談。

為了避免語言阻礙，周台竹與涉外事務團隊還會在雙邊會談前3、4天，先將英文版文件E-mail給對方，雙邊會談當天在用口頭報告方式進行討論。

周台竹除了自己與對方對談之外，也會同步培養新血，讓年輕團員也有上場發言的機會，事先準備好幾道題目，指派底下成員去與對方駐館說明。

在周台竹與涉外事務團隊的努力下，台北市政府迄今已拜會24個代表處或大使館，與美國商會、歐盟商會等組織也有聯繫，讓北府在新冠疫情緊繃的狀況下，持續保持與國際城市的交流與互動。

▼周台竹拜會英國在台辦事處副代表畢騰安。（圖／台北市政府提供）

▲▼台北市政府涉外事務總監周台竹拜會英國在台辦事處副代表畢騰安。（圖／台北市政府提供）

▼周台竹拜會南非聯絡辦事處代表麥哲培（Representative Seraki Matsebe）。（圖／台北市政府提供）

▲▼台北市政府涉外事務總監周台竹拜會南非聯絡辦事處。（圖／台北市政府提供）

▼周台竹拜會美國商會。（圖／台北市政府提供）

▲▼台北市政府涉外事務總監周台竹拜會美國商會。（圖／台北市政府提供）

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