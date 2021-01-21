黃珊珊批「避桃禁令」：台灣就算沒有病毒　也會被恐懼害死！

▲台北市副市長黃珊珊。（資料圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

衛福部立桃園醫院爆發群聚感染，累計至今已有10人確診染疫，為防堵新冠肺炎疫情，澎湖、苗栗、雲林紛紛祭出「避桃禁令」，使桃園市長鄭文燦21日表示，希望大家防疫同心，台灣只有一個。而台北市副市長黃珊珊則在21日表示，「天啊，台灣就算沒有病毒，也會被恐懼害死！」

黃珊珊21日晚間在臉書上表示，一早有人詢問她，台北市會不會禁止公務員去桃園出差？「我以為我聽錯了，就再確認他的問題一次。天啊，台灣就算沒有病毒也會被恐懼害死！」

黃珊珊指出，她於21日早上到行政院會碰到桃園市副市長，趕緊向對方加油打氣。「事實上，昨天起台北市已經在接收部立桃園醫院轉來的一般病患，絕對會支援他們到底，他們已經幫我們承擔很多入境確診的照顧工作，減少了其他縣市的負擔，全台灣都應該感謝部桃的醫護人員。」

黃珊珊強調，北北桃都是一個生活圈，多少桃園市民到台北工作，台北市民也很多在桃園上班，「歧視與莫名的恐懼比病毒還可怕，再說一次，我們的共同敵人是病毒，不是彼此！」

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