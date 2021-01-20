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朝0職災邁進！北市勞檢處締結「安全伙伴計畫書」落實職場安全

▲▼北市勞動局長陳信瑜（中）20日上午參加台北市勞動檢查處與展場同業締結安全伙伴典禮，致詞時表示，要繼續努力，向「零職業災害」邁進。（圖／台北市政府勞動局提供）

▲北市勞動局長陳信瑜（中）20日上午參加台北市勞動檢查處與展場同業締結安全伙伴典禮，致詞時表示，要繼續努力，向「零職業災害」邁進。（圖／台北市政府勞動局提供）

記者袁茵／台北報導

台北市公共工程死亡人從2019年8人到2020年降至1人，創5年來新低，北市勞動局勞動檢查處為持續營造安全的工地環境，20日上午與台灣展覽會場業產業工會、中華民國對外貿易發展協會及中華民國展覽暨會議商業同業公會締結簽署「安全伙伴計畫書」，使北市勞動局長陳信瑜表示，繼續努力，向「零職業災害」邁進。

陳信瑜與勞動部職業安全衛生署副署長李柏昌擔任「台北市勞動檢查處與展場同業締結安全伙伴典禮」見證人，勞檢處代理處長梁蒼淇、中華民國對外貿易發展協會主任黃汀村、中華民國展覽暨會議商業同業公會理事長邱揮立、台灣展覽會場業產業工會理事長李勝議擔任締約人。

陳信瑜表示，雙方締結「安全伙伴」後，期許能共同合作，並將資源整合，除共享安全衛生資料、建立職業安全衛生管理制度外，也透過產官體制間聯繫，加強推廣教育訓練、辦理宣導活動、實施聯合稽查，發揮加乘效應，提升職安衛生的管理水準，落實職場安全。

「展場同業相當積極！」陳信瑜直言，展場同業不僅致力推展安全作業環境，也在去年積極主動與勞檢處合辦7場「台灣職安卡教育訓練」，參與人員多達546名，且還推動建置「人臉辨識系統」，以及升級場館硬體設施等。

勞檢處表示，執行工程時，作業人數可能達到數百人或上千人，有時因工期短、完工期限壓力大，加上工作者對職業安全衛生資訊不足、缺乏安全意識等因素，忽略職業安全與衛生。

勞檢處指出，因此藉由與台灣展覽會場業產業工會、中華民國對外貿易發展協會及中華民國展覽暨會議商業同業公會建立安全伙伴關係，共同推動工作者的安全衛生，督促裝修廠商，提升裝修作業的安全衛生意識，營造安全又優質的工作環境，一起創造勞方、資方和政府三贏的局面。

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