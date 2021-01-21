北北基計程車2月7日起實施「春節加成」　每趟加收20元





▲農曆春節期間，北市計程車每趟加收20元。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

面對農曆春節即將到來，為體恤計程車司機於新春過年期間服務的辛勞，2021年台北市計程車實施春節加成，範圍包括北北基，每趟加收20元，將自2月7日0時起，至2月16日24時止，共計10天。

台北市交通局21日召開記者會，公共運輸處一般運輸科長王郁凱表示，關於計程車春節加成，每趟加收20元，將從2月7日0時起至2月16日24時止，共計10天，計程車範圍包括台北市、新北市、基隆市，不包括桃園市與宜蘭市。計程車駕駛人可使用新式計費表內建功能選取「春節加成」，但若未選取春節加成鍵，仍應依跳表金額向乘客收費，不得額外加收。

王郁凱指出，搭乘計程車下車前，請記得向駕駛索取乘車證明，如春節期間民眾遇有駕駛人超收車資或拒載等情形，可向該處或警察機關檢舉，或撥打1999專線申訴，經查證屬實者，可依違反《公路法》或《道路交通管理處罰條例》舉發。

公運處也特別提醒，由於春節拜年、應酬場合較多，民眾可多加利用計程車，以避免酒後駕車發生危險，保障自己及其他用路人安全；另也希望請乘客於春節期間搭車時，能夠給予運將朋友打氣或額外鼓勵，讓大家一起過個快樂、平安的歡喜年。

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