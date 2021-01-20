搬新倉、找第三方物流合作　熊媽媽買菜網拚生鮮最快3小時送達

▲熊媽媽買菜網將於3月啟動新倉，布局短鏈配送，做到3小時快訂快到。（圖／翻攝自熊媽媽買菜網）

記者洪菱鞠／台北報導

東森購物去年表現亮眼，合併草莓網年營收247億，EPS更衝破14塊創下歷史新高，成為新線上零售獲利王，而集團2021年將著重發展生鮮、食品、民生消費用品，全力推動東森農場並整合熊媽媽生鮮垂直電商是一大發展重點，東森購物電子商務事業務執行長楊俊元透露，預計3、4月啟動東森購物第一個ec快配倉，同時與第三方物流合作，透過短鏈配送布局，做到3小時快訂快到，未來終極目標將達到最短1小時送到府。

疫情影響零售市場，消費者紛紛轉往線上購物，包括採買生鮮食材，都在網路下訂完成，宅經濟帶動食品銷量大幅成長，以東森購物來說，去年5月推出晶華牛肉麵，光一檔就賣了1萬碗成績，統計去年賣出22萬碗。看好生鮮與熟食商機潛力大，東森集團去年11月中收購熊媽媽買菜網，將生鮮商品視為2021年發展重點，除了有計畫結合打響口碑的東森農場搶攻市場，短期內將可看到配送速度明顯升級。

楊俊元表示，熊媽媽買菜網要做到生鮮配送速度最快3小時到府的話，生鮮商品一定要入倉，除了主倉，還需搭配配送範圍的衛星倉，為布局短鏈，東森購物將在新莊啟動第一個ec快配倉，熊媽媽也預計於3月搬到新倉，使用同一個倉庫，車隊也互相支援，做到共倉、共物流，讓物流倉庫發揮總倉概念。

楊俊元指出，一般電商喊最多的是24小時或特定商品6小時快速送達，但熊媽媽的新倉啟用後，更是快到3小時就送到府，還可以選擇收貨時段，不用一直等待，除了自有車隊可配送，也與第三方物流如新竹物流、panda go洽談合作，讓快配更順利。另外，現階段配送地區以雙北以及桃園部分為優先，但下半年將再評估拓展至其他縣市區域，擴大營運範圍。

此外，楊俊元提到，去年東森農場與各縣市首長合作推銷各地農特產品，在全台打響名號，今年將再發展出「東森便利店」，在東森嚴選品質保證下，與大廠合作開發優質自營商品，推出與大眾生活息息相關的民生日用品，和消費者保持良好互動。