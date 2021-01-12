東森購物義賣北監銅雕　蔡清祥：對更生人幫助很大

▲法務部長蔡清祥，參加《行動法庭》義賣北監銅雕。（圖／翻攝《行動法庭》）

記者吳銘峯／台北被導

為了推廣監獄產品，法務部長蔡清祥12日擔任《東森新聞雲》自製節目《行動法庭》的特別來賓，蔡清祥提出目前監所許多提升人權的作法，包含提高監所作業金收容人領取的比例，另外也提到監外自主作業、八德外役監BOT案，此外，蔡清祥也肯定東森購物頻道提供平台，義賣北監銅雕，使更生人有回饋社會的機會。

本次《行動法庭》除了邀請蔡清祥以外，還有「世紀鋼鐵集團」董事長賴文祥，以及更生人「大哥手作工坊」負責人劉祐誠。一開始，就由東森集團總裁王令麟錄製影片，提到收容人在監獄裡每個月區區1、2百元收入而已，最起碼的衣服，就要1、2千元，實在是不夠使用。另外劉祐誠也說，他以前在台南監獄服刑時，每個月開銷也要2千元左右。

而蔡清祥表示，對於收容人收入問題，在《監獄行刑法》修法後，將獲得長足改善。「過去他（監所作業金）的收入有37.5％屬於收容人本身，現在提高到60％可以歸於自己使用，這是修法以後嘉惠於收容人的政策。」

另外蔡清祥也提到監獄中許多新措施，包含監外自主作業，以及八德外役監BOT案，蔡清祥特別提到監所中的技藝班，「收容人的作業重點不是在他收入多少，我們更希望透過這樣作業的模式，讓收容人養成一個勤勞的習慣，學得一技之長，這才是真正教化的目的。……我們開了很多證照班，或是將來可以來運用販賣學習技能的班級，或是傳統技藝班級，來學習傳統技藝，……希望同學在收容期間，可以依照個人的喜好跟專長，來學習一技之長。」

此外，法務部與東森購物台合作，進行「銅聲若響 愛與重生」活動，從12月18日起義賣北監銅雕班6件作品，以做公益之用。這些銅雕就是收容人技藝班的作品，都是由國寶級銅雕大師吳宗霖，親自指導台北監獄的受刑人所完成。由於這批藝術作品，都曾經受邀在台北101大樓、台北車站等地展出，引起藝術界高度矚目。蔡清祥對於這次東森購物協助更生人，表達感謝之意，「感謝東森購物提供這樣的舞台，給更生人展現他們的作品，希望透過拍賣、公益行銷的方式，來幫助更生人有回饋社會的機會。」

▼法務部長蔡清祥，參加《行動法庭》義賣北監銅雕。（圖／翻攝《行動法庭》）