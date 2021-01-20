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17歲女被恐怖男友斬首　女鄰居好奇沿著血跡...在她媽家找到頭顱

17歲女被恐怖男友斬首　女鄰居好奇沿著血跡...在她媽家找到頭顱。（圖／翻攝自Facebook） 

▲鄰居發現少女被斬首。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

巴西一名14歲少女愛上大她20歲男子，沒想到交往3年卻慘死對方手下，男友不但把她斬首，還將割下的頭故意扔到她媽媽家。事發當時女鄰居也聽到淒厲叫聲，沒想到隔天上門時，只看到一具沒有頭的遺體，沿著血跡才找到被丟棄的頭顱。

英國《每日星報》報導，37歲男子利馬(Ivanhoe de Oliveira Lima)被控2020年2月持刀殺害17歲女友席爾瓦(Larissa Aurelia da Costa Silva)。受害人妹妹萊安德拉(Leandra)表示，利馬時常對席爾瓦家暴，「他打了她，還說如果再不聽話，下次就會把她頭割下來，扔到媽媽家門口」，沒想到幾個月後慘案真的發生，令家屬十分傷心。

女鄰居表示，事發前一天她聽到席爾瓦發出很大的尖叫聲，然後突然變很安靜，當時便覺得奇怪，結果隔天去查看時看到一大片血跡與沒有頭的遺體，後來沿著血跡在席爾瓦媽媽家院子看到了頭。

警方表示，利馬殘忍殺害女友後，還跑去足球場和朋友喝酒，後來在球場上被捕，還在其手機中找到犯案影片。據了解，利馬原本是一名獄警，因為被人發現把酵母走私進監獄釀酒而被開除，他與死者14歲時交往，並且同居約2年多。

因為新冠肺炎疫情，利馬本周以視訊方式接受庭審，不過他堅持自己只會在法庭上發言，所以不願意在線上回答任何問題。本案仍在審理中。

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