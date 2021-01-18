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巴西緊急授權2款疫苗　第一批共800萬劑展開接種

▲▼巴西展開新冠肺炎疫苗施打，優先讓醫護人員接種。（圖／路透）

▲巴西展開新冠肺炎疫苗施打，優先讓醫護人員接種。（圖／路透）

文／中央社記者唐雅陵聖保羅17日專電

巴西國家衛生監測局（Anvisa）今天通過新冠肺炎疫苗CoronaVac和ChAdOx1 nCoV-19在巴西緊急使用授權。聖保羅市一位54歲女護理師成為巴西接種新冠肺炎疫苗的第一人。

CoronaVac是中國科興生物技術公司（Sinovac）與隸屬聖保羅州衛生廳的布坦坦研究所（Instituto Butantan）合作研發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫苗；ChAdOx1 nCoV-19是牛津大學與英國製藥公司阿斯特捷利康（AstraZeneca）共同研發的疫苗，在巴西將由里約熱內盧的克魯茲金會（Fiocruz）負責配銷。

國家衛生監測局今天批准的緊急使用授權是針對600萬劑自中國進口的CoronaVac及克魯茲金會將自印度進口的200萬劑ChAdOx1 nCoV-19疫苗。

國家衛生監測局批准使用布坦坦研究所和克魯茲基金會進口的劑量後，聖保羅艾米利歐李巴斯感染研究所（Instituto Emilio Ribas）一位54歲的黑人女護理師卡拉桑斯（Mônica Calazans）成為巴西接受這次疫苗接種的第一人。

聖保羅州政府表示，卡拉桑斯本身患有糖尿病和高血壓，在醫院服務26年，志願成為對抗新型冠狀病毒的第一線工作者。她在接種後呼籲民眾要相信疫苗，一起拯救生命。

連同卡拉桑斯，今天一共有112位醫護人員在聖保羅市綜合診所醫院（HC）接受CoronaVac疫苗接種。聖保羅州政府從今天起啟動州免疫計畫，開始為醫護人員和原住民等優先群體施打疫苗。

聖保羅州長多利亞（João Doria）在現場記者會上批評總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的否認態度，散播有關疫苗的假新聞（fake news）和攻擊性言論。

衛生部長帕祖耶洛（Eduardo Pazuello）則在首都巴西利亞記者會上抨擊多利亞，表示聯邦政府不會像聖保羅政府那樣為了宣傳而提前展開疫苗接種計畫。

帕祖耶洛還說，Coronavac是用公保「唯一健康制」（SUS）的經費購買，所以布坦坦研究所應該將所有劑量交給衛生部。

多利亞在聖保羅的記者會上反駁，布坦坦研究所與科興公司達成協定購買4600萬劑疫苗，包括600萬劑成品和4000萬劑使用中國原料在巴西生產的疫苗，以及技術轉移，全都由聖保羅州政府自掏腰包，聯邦政府沒有支付分毫。

布坦坦研究所所長柯瓦斯（Dimas Covas）說，這600萬劑Coronavac疫苗，463萬6936劑將交給聯邦政府，135萬7640劑將由聖保羅州政府配送。因應亞馬遜州的醫療危機，明天上午聖保羅州政府將先送交5萬劑疫苗給當地的醫護人員。

目前聖保羅州政府已收到自中國進口的1080萬劑疫苗成品和原料，另外3500多萬劑預定2月底前可到。

2020年12月9日，布坦坦研究所開始使用自中國進口的原料生產疫苗，除了占地1880平方公尺的原廠房外，也開始興建一座新廠房，完工後預定每年可以生產1億劑CoronaVac疫苗。

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