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想當網紅！山頂空中拋貓「自由落體」　屁孩被捕大哭：我們錯了

想當網紅！山頂空中拋貓「自由落體」　屁孩被捕大哭：我們錯了。（圖／翻攝自Twitter／PhopiRA）

▲少年竟然把貓拋下山頂。（圖／翻攝自Twitter／PhopiRA

記者李振慧／綜合報導

印尼2名少年為了當網紅竟然殘忍虐貓。影片中可看到，一名少年把貓從山頂拋到空中，最後自由落體至一處草叢中，旁邊的朋友則看得十分開心，還幫忙用手機拍片，目前2人均被帶回警局。

影片近來被分享在Twitter上，殘忍內容獲得22多萬人次點閱，引來大批網友批評。根據Malay Mail報導，事件發生在印尼婆羅洲島的中加里曼丹(Central Kalimantan)，2名涉案少年分別只有17歲與14歲，被捕後哭哭啼啼在影片中向大眾道歉，並承諾以後絕對不會再犯。

警方表示，目前已對2名少年進行教育，也希望大眾在使用網路時不要做會危害他人與自己的行為，不過沒有提到被拋飛的貓是生是死。網友則對少年的道歉不領情，痛罵「被抓了才哭」、「道歉有用嗎？應該把他也拋出去，這樣他才會懂貓的感覺」。

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