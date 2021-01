15歲男學生「描述與已婚女師性愛」...遭駁：她太矮做不來

▲英國一名已婚中學老師被控與15歲男學生發生性關係。(示意圖/翻攝自Pixabay)

實習記者閔文昱/綜合報導

英國一名35歲已婚女教師因被指控與未成年男學生發生性關係,19日出庭受審時,她的委任律師竟以「身高差距太多,無法與男學生進行性行為」為由,否認與男學生曾發生性行為。

根據《每日郵報》報導,這名女教師巴柏(Kandice Barber)被指控在2018年時,和一名當時才15歲的男學生發生多次不正當性關係,期間更威脅對方,若膽敢把2人的婚外情說出去,將把自己懷有他的孩子的事公諸於世。目前巴柏因私傳自己裸照和淫穢文字給男學生已被裁定有罪,不過針對與少年發生關係則是否認到底。

巴柏的委任律師齊巴特(Nadia Chbat)在出庭時表示,她的身高約152.4公分,只到少年的肩膀,身高落差這麼大根本不可能擺出少年陳述的站立式性行為,直指對方說謊,「你向警方表示,你站在她的後面,然後脫掉自己的衣服,並把手放在她的臀部,所以你能看到她裸露的臀部,她則用手引導你,但你又承認她確實很矮小,只有約152.4公分的身高,所以你當時要比她高不是嗎?你甚至認為她當時就只到你的肩膀不是嗎?」

接著便繼續質疑,少年供稱有次巴柏開車載他到一條車流量大的大馬路旁,兩人先在車內以女上男下的姿勢發生性關係,接著下車走到一處林地進行口交,但兩人只需要調整位置,看不出下車的必要。少年則回應,當時必須下車是因為老師的家就在停車的幹道附近。

目前,巴柏否認與兒童進行性交、煽動兒童從事性行為以及導致兒童觀看處於信任狀態之人的性行為等罪,全案仍在審理中。

