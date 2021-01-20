英國疫情結束後將迎「性病爆發潮」　高抗藥性「超級淋病」現身

▲專家擔心，為了治療新冠而過度使用抗生素，將培養出「超級淋病」。（圖／達志影像）

實習記者湯子暘／編譯

英國性健康與愛滋病協會（BASHH）的醫生擔心，一旦封城的政策隨著疫情結束，社交活動再度開放，可能將面臨淋病的爆發潮。根據《太陽報》報導，12月還傳出有「超級淋病」的消息。WHO警告，在新冠大流行期間各國過度使用抗生素，讓增強抗藥性的性病更加難以治癒。

英國截至去年2月為止，淋病的病例在過去十年上升249％，梅毒病例也上升了165％，但受益於疫情下的隔離政策，因性病就診的人數在大流行期間下降85％。

BASHH協會主席麥克索利（John McSorley）呼籲，民眾應在封城結束後到醫院檢測，避免傳播性病，「我們正在回到一年前的狀態，隨著我們再度開放社會，可以預測將有更多的淋病與梅毒病例。」根據協會的數據顯示，英國2020年有大約80％到90％的人減少性行為。

▲現有簡單的血液檢測，讓民眾可在家自行抽取血液，檢查是否患有性病。（圖／達志影像）



每年全球有超過9000萬淋病病例，且這個數字還在穩定增長。儘管多數病例都發生於非州地區，但西方國家也正以驚人速度增長。其中又以英國的淋病發生率為歐洲最高，到2030年將有超過42萬新的病例。

淋病與多數細菌感染一樣，可以使用短期抗生素治療，通常症狀在幾天後就會痊癒。然而一些國家在大流行中過度使用抗生素，且封城讓更多民眾選擇自行用藥物治療，可能培養出具高度抗藥性的「超級淋病」。