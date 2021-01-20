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婚後1年內就「偽單身」！床單滾3次妻崩潰　小三：不知道他已婚

▲▼性愛,性交,外遇,偷情,偷吃。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲人夫上包養網站偽單身外遇，擔任老師的妻子大怒向小三求償70萬。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台中報導

台中一名擔任教師的人妻指控丈夫以通訊軟體微信互傳曖昧訊息，經逼問才坦承自己使用包養網站認識正妹，2人相談甚歡於是發生多次性行為。小三則辯稱，不知道對方已婚也曾向人夫表示自己無法接受第三者，但情不自禁2人還是愛得火熱。人妻知道後怒告並向小三求償70萬。

人妻小美（化名）主張他與丈夫阿強（化名）在2019年2月28日結婚，但去年2月8日卻發現丈夫與小三香香（化名）以通訊軟體微信互傳訊息，經追問丈夫才坦承自己在結婚當年12月就透過「S網站」（包養網站）認識香香。2人相談甚歡，於是他就隱瞞自己已婚身分在去年1月11日在台南某酒店和香香發生性行為，同一個月就發生3次性行為。

香香辯稱，2019年12月24日透過網站認識阿強總共碰3次面，前2次碰面時她不知道阿強有老婆，並主動向阿強表示自己無法當第三者，而阿強卻表示自己是單身而且嚮往婚姻。香香表示和阿強認識1個月，每天聊天聊出感情了，於是搜尋阿強臉書發現他竟有和小美的親密合照並懷疑他已婚。在第3次見面時，阿強吐露自己婚姻情況不理想希望她可以留下於是又發生性行為。

台中法院審理後認為香香行為已逾越一般男女社交往來的分際，足以破壞小美的婚姻及家庭共同生活的幸福圓滿，最後審酌其經濟狀況等，最終判她須賠償小美30萬元。全案可上訴。

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