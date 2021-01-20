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社會 社會焦點 保障人權

小三車內擠蟲蟲！笑正宮「傻傻抓不到」…大尺度揪人夫：去公園搞

車震。（圖／達志／示意圖）

▲人夫外面偷吃，鹹濕對話全被行車紀錄器錄下。（圖／達志／示意圖）

記者戴若涵／高雄報導

高雄一名人夫在外偷吃，不僅上摩鐵，還與小三在老婆給他開的車內激戰，鹹濕話語全被行車紀錄器錄下，正宮某日查看行車紀錄器才驚知，丈夫早已背叛了她，小三還曾嘲笑她「傻傻妳老婆」，氣得向小三提告求償。橋頭地院審理後，判小三應賠償正宮20萬元，可上訴。

正宮主張，與丈夫2004年結婚，婚後育有2個小孩，她為專心照顧小孩在家當家庭主婦，還提供娘家的房子讓丈夫住，怕老公通勤疲累，她也把車給老公開，沒想到這台車卻成為丈夫與小三偷情、幽會的代步工具。

她指出，丈夫2020年3月間到一間越南小吃部時，認識了小三，同年月19日雙方在車輛後座或是公園發生性關係，同年4月底又一同前往摩鐵激戰，她直到見到行車紀錄器才得知姦情。

小三則稱，與前夫離婚後為了生活才在小吃部上班，進而結識人夫，她表示，人夫去年曾多次邀約她外出吃飯、聊天，強調2人只是朋友，「我們只是走過汽車旅館而已，沒有進去汽車旅館」，另外，她已經快10個月沒有與人夫聯繫了。

但法官調閱行車紀錄器卻發現，2人曾有不少煽情對話，「傻傻你老婆，懷疑我，她抓到你，她不可能抓到我」、「因為愛你，我要辛苦一點沒關係」、「我勾引妳的喔」、「現在她懷疑妳精蟲越來越少，被別人擠光了嗎」、「去公園搞啊」、「來後面搞」，另外2人手勾手走進摩鐵的畫面，也被行車紀錄器給拍下。

橋頭地方法院發現，小三還曾傳訊息挑釁正宮，不採信她的說詞，最後判她應賠償正宮20萬元，全案仍可上訴。

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