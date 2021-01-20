　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

嫁入豪門爽炫富！貴婦10年後慘被「小三」鬥垮...竟拿嘸一毛錢

▲▼貴婦。（示意圖，非新聞當事人／取自免費圖庫Pixabay）

▲許多人都羨慕當貴婦可以一輩子不愁吃穿，其實背後也有許多辛酸跟壓力。（示意圖，非新聞當事人／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者閔文昱／綜合報導

能夠嫁進豪門當貴婦，是許多人相當羨慕的一件事，但在光鮮亮麗的背後，其實也有許多不為人知的辛酸。一名女子大學畢業後，就嫁入上市公司的豪門，開始過著穿金戴銀的生活，進出高檔餐廳，原以為人生就這樣一帆風順了，沒想到在10年後，因老公在外面有小三，還想把小三扶正，就把她趕出家門，最後2人離婚，女子不僅沒拿到贍養費，精神狀況也出了問題，令人不禁感嘆，原來當貴婦不如想像中的輕鬆。

▲▼李芳瑜上命運好好玩分享。（翻攝自命運好好玩YouTube）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲李芳瑜在節目上分享好友經歷。（圖／翻攝自命運好好玩YouTube）

前主播李芳瑜在節目《命運好好玩》分享，自己大學時期的一個閨密一畢業就嫁進豪門，由於老公家中企業是上市公司，因此與她相約出來見面時，身上總是名貴打扮，吃飯也都是挑選高級餐廳，久而久之因2人價值觀漸漸不同，再加上李芳瑜無法經常付擔高級餐廳的費用，於是2人也就越來越少連絡。

沒想到10多年過去以後，李芳瑜再得知貴婦好友的消息時對方竟已離婚了，甚至精神狀況也出了問題，住進療養院，讓她相當震驚。原來，看似令人稱羨的生活背後，其實生活並不幸福，一直以來看似昂貴的行頭結果都不是她老公買給她的，而都是要靠公司，因為公司要節稅然後要報帳。

▲▼李芳瑜上命運好好玩分享。（翻攝自命運好好玩YouTube）

▲李芳瑜在節目上表示，嫁進豪門的好友其實生活並不幸福。（圖／翻攝自命運好好玩YouTube）

更誇張的是，她的豪門老公在外面一直有小三，甚至還生了一個兒子，最後在公婆的聯手之下，竟然就把她趕出了家門，將小三扶正，最後甚至連一毛贍養費都拿不到。

李芳瑜表示，因為閨密嫁進豪門的10多年，都沒有在外面工作，完全是靠婆家養，對方認為「我們沒有對不起妳」，因此閨密最後是淨身出戶，沒有拿到任何的贍養費，也因為這件事的打擊太大，最後女子一蹶不振、精神也出現狀況，住進了淡水療養院。李芳瑜除了心疼好友的遭遇外，也在最後呼籲大家，女生一定要有能夠經濟獨立的能力。

▼以下為完整節目內容

ET快訊
「麥當勞桃園三民店」即起停業消毒　12員工自主健康管理14天
摩斯員工確診　附近3大學有9學生曾用餐！返家觀察
染疫護理師家人曾用餐　廣德海鮮餐廳錯愕：看記者會才知有確診者
院內感染傳社區　陳時中坦言：面臨最大挑戰
快訊／林口長庚：明起一般病房全面禁止探病
醫護家人染疫擴大　一張圖看10個案關係

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

斗六太平老街上萬燈籠年味濃　花燈展增4倍人力防疫

唐吉訶德破百人排隊！名嘴傻眼「我太杞人憂天」　網嘆醫護最可憐

「麥當勞桃園三民店」即起停業消毒　12員工自主健康管理14天

1/6-1/19從部桃出院、轉院者「通通要回溯」！陳時中曝清空3重點

A7站摩斯員工確診！附近3大學「9學生曾到該處用餐」返家觀察中

台北國際書展改「線上舉辦」　文化部忍痛宣布：實體書展停辦

部桃染疫再添一例　醫師警告：農曆年前都是危險期

染疫護理師家人曾用餐　廣德海鮮餐廳：今晚暫停營業進行全面消毒

醫院評鑑延到7月後舉行！　陳時中：有望改「線上+書面審查」

染疫擴大！部桃院內感染傳社區　陳時中坦言：是目前最大挑戰

群聚擴大！新增4例本土個案 染疫護理師丈夫、女兒、同事全中

部桃院內感染「擴散到社區」　專家邱政洵：已是第4波傳播

親人浪貓「聽到收編」秒上車狂蹭 她曝結局網笑傻：是詐騙罐犯～

鄭爽爆在美國找代理孕母又棄養！　首發聲回應：非常傷心

邱鋒澤「M屬性」笑認：她越吐槽我越喜歡！　采子過年揪老闆圍爐「可以是比較好」

台灣「唐吉軻德」西門店1/19開幕　24小時營業...優惠商品搶先公開！

WHO獨立小組批陸政府、譚德塞　隱匿疫情導致病毒「全球擴散」

案863本土病例傳給3人　接觸者「丈夫、女兒、同事」全中

消毒現場曝！20化學兵全副武裝 病患轉院前「行李、走道全噴一遍」

部桃9人確診！醫護家人也染疫 陳時中：屬於強勢變異病毒株

斗六太平老街上萬燈籠年味濃　花燈展增4倍人力防疫

唐吉訶德破百人排隊！名嘴傻眼「我太杞人憂天」　網嘆醫護最可憐

「麥當勞桃園三民店」即起停業消毒　12員工自主健康管理14天

1/6-1/19從部桃出院、轉院者「通通要回溯」！陳時中曝清空3重點

A7站摩斯員工確診！附近3大學「9學生曾到該處用餐」返家觀察中

台北國際書展改「線上舉辦」　文化部忍痛宣布：實體書展停辦

部桃染疫再添一例　醫師警告：農曆年前都是危險期

染疫護理師家人曾用餐　廣德海鮮餐廳：今晚暫停營業進行全面消毒

醫院評鑑延到7月後舉行！　陳時中：有望改「線上+書面審查」

染疫擴大！部桃院內感染傳社區　陳時中坦言：是目前最大挑戰

姪子蘇震清涉貪　蘇嘉全首露面僅低調回應6字

走過50個年頭　新竹文青熱點「東門市場」年底將升級2.0

罷免王浩宇氣勢延續！　黃暐瀚預測：陳柏惟比黃捷還要危險

馬雲「現身」阿里股價回神！一度漲逾10%帶動集團小雞創高

「享樂屋」易破財格局3禁忌！　命理師警告：最忌諱年輕人住

Ocean Maker海洋自造者計畫　小琉球全德學童手工造舟遨遊大海

在乎就把最好的愛給你！　12星座在意時甜蜜舉動揭密

全球投資熱！投信基金去年12月定期定額規模創新高　科技基金居冠

斗六太平老街上萬燈籠年味濃　花燈展增4倍人力防疫

高雄婦一覺醒來存摺印章不見　48萬遭盜領竟是姪子幹的

烏龜嚇到「下巴掉下來」魂魄全飛　75萬人笑噴：誰攻擊你的水缸？

生活熱門新聞

即／高雄榮總發公告：準備收治新冠病患

早上才發文！前台大醫曝「最糟情況」成真了

77年次女街友陳屍車站「4段婚姻被挖出」

台灣進入「相對不寒冷」時期　時間點曝光

染疫夫妻曾到南門市場　他喊「完了」被打臉刪文

部桃院內感染傳社區！　專家：已是第4波傳播

即／部桃護理師染疫　丈夫是輔導老師

店員染疫！客怕點餐中鏢　醫這樣說

收英文私訊！「1句話穿幫」抓包台灣人

疫情擴大！前台大醫：別去那個今天開幕的店

曾去麥當勞　染疫護家人詳細7足跡曝光

新冠病毒2度猛攻「醫護身亡」他嘆：台灣不能變這樣

即／準備收治新冠病患嚇壞人！高雄榮總說話了

快訊／再增1本土！部桃護理師家人確診

更多熱門

相關新聞

壞壞後必感染！人妻「細菌暴衝腎」…慾夫：她不讓我碰

壞壞後必感染！人妻「細菌暴衝腎」…慾夫：她不讓我碰

私密處不斷感染，竟是枕邊豬隊友闖的禍！一名30多歲人妻在短短幾個月內反覆泌尿道感染，自曝尤其在「行房後」特別容易爆發，醫師為避免「乒乓球效應」，希望另一半能一起就醫治療。本以為倆人症狀已痊癒，但過沒多久，她再度掛急診，此次還引發急性腎盂腎炎住院，正當醫師百思不得其解時，先生一句話意外揭發超綠真相。

離婚等迎娶卻被耍　小三殺已婚男家3孩子

離婚等迎娶卻被耍　小三殺已婚男家3孩子

想結婚！2021年3星座家庭運最美滿

想結婚！2021年3星座家庭運最美滿

舞者爆蔡依林性格！曝「彩排一件事」讓她不爽

舞者爆蔡依林性格！曝「彩排一件事」讓她不爽

小三啪人夫50次！甩正宮巴掌嗆：希望你們吵到離婚

小三啪人夫50次！甩正宮巴掌嗆：希望你們吵到離婚

關鍵字：

小三豪門貴婦富婆命運好好玩李芳瑜

讀者迴響

熱門新聞

快訊／案864接觸親屬有進台北101上班

醫「趴睡」猝逝　全身緊穿防護衣

把愛妻在-196℃冷凍50年！尪日日癡等重聚

小一童考97分對監視器報告　落寞背影網心疼

即／高雄榮總發公告：準備收治新冠病患

女粉認了去過2次范植偉淡水家！

早上才發文！前台大醫曝「最糟情況」成真了

女護理師為愛北上部桃！男友家人趕走：好聚好散

花666網購可水洗提袋！林進拆開一看撕爛：我X你媽

點180元鹽酥雞「僅8塊」　店家喊冤PO照卻逆風

77年次女街友陳屍車站「4段婚姻被挖出」

小S 2年前神預言　狠酸鄭爽：心機超重！

陸方嗆辱華！韓吃播主道歉仍被解約

楊志良搭捷運「拉下口罩」！照片曝光網傻眼

SWAG「知名長腿女神」高檔援交直擊　喊價陪睡鍍金賣

更多

最夯影音

更多
群聚擴大！新增4例本土個案 染疫護理師丈夫、女兒、同事全中

群聚擴大！新增4例本土個案 染疫護理師丈夫、女兒、同事全中
部桃院內感染「擴散到社區」　專家邱政洵：已是第4波傳播

部桃院內感染「擴散到社區」　專家邱政洵：已是第4波傳播

親人浪貓「聽到收編」秒上車狂蹭 她曝結局網笑傻：是詐騙罐犯～

親人浪貓「聽到收編」秒上車狂蹭 她曝結局網笑傻：是詐騙罐犯～

鄭爽爆在美國找代理孕母又棄養！　首發聲回應：非常傷心

鄭爽爆在美國找代理孕母又棄養！　首發聲回應：非常傷心

邱鋒澤「M屬性」笑認：她越吐槽我越喜歡！　采子過年揪老闆圍爐「可以是比較好」

邱鋒澤「M屬性」笑認：她越吐槽我越喜歡！　采子過年揪老闆圍爐「可以是比較好」

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面