嫁入豪門爽炫富！貴婦10年後慘被「小三」鬥垮...竟拿嘸一毛錢

▲許多人都羨慕當貴婦可以一輩子不愁吃穿，其實背後也有許多辛酸跟壓力。（示意圖，非新聞當事人／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者閔文昱／綜合報導

能夠嫁進豪門當貴婦，是許多人相當羨慕的一件事，但在光鮮亮麗的背後，其實也有許多不為人知的辛酸。一名女子大學畢業後，就嫁入上市公司的豪門，開始過著穿金戴銀的生活，進出高檔餐廳，原以為人生就這樣一帆風順了，沒想到在10年後，因老公在外面有小三，還想把小三扶正，就把她趕出家門，最後2人離婚，女子不僅沒拿到贍養費，精神狀況也出了問題，令人不禁感嘆，原來當貴婦不如想像中的輕鬆。

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▲李芳瑜在節目上分享好友經歷。（圖／翻攝自命運好好玩YouTube）

前主播李芳瑜在節目《命運好好玩》分享，自己大學時期的一個閨密一畢業就嫁進豪門，由於老公家中企業是上市公司，因此與她相約出來見面時，身上總是名貴打扮，吃飯也都是挑選高級餐廳，久而久之因2人價值觀漸漸不同，再加上李芳瑜無法經常付擔高級餐廳的費用，於是2人也就越來越少連絡。

沒想到10多年過去以後，李芳瑜再得知貴婦好友的消息時對方竟已離婚了，甚至精神狀況也出了問題，住進療養院，讓她相當震驚。原來，看似令人稱羨的生活背後，其實生活並不幸福，一直以來看似昂貴的行頭結果都不是她老公買給她的，而都是要靠公司，因為公司要節稅然後要報帳。

▲李芳瑜在節目上表示，嫁進豪門的好友其實生活並不幸福。（圖／翻攝自命運好好玩YouTube）

更誇張的是，她的豪門老公在外面一直有小三，甚至還生了一個兒子，最後在公婆的聯手之下，竟然就把她趕出了家門，將小三扶正，最後甚至連一毛贍養費都拿不到。

李芳瑜表示，因為閨密嫁進豪門的10多年，都沒有在外面工作，完全是靠婆家養，對方認為「我們沒有對不起妳」，因此閨密最後是淨身出戶，沒有拿到任何的贍養費，也因為這件事的打擊太大，最後女子一蹶不振、精神也出現狀況，住進了淡水療養院。李芳瑜除了心疼好友的遭遇外，也在最後呼籲大家，女生一定要有能夠經濟獨立的能力。

▼以下為完整節目內容