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馬雲神隱88天現身了！視訊前承諾「疫情過去了一定再見面」

記者蔡紹堅／綜合報導

阿里巴巴創辦人馬雲「神隱」88天後終於現身！陸媒報導，馬雲20日上午透過視訊，與大陸100名鄉村教師「雲端見面」，並表示，「因為疫情我們不能見面，等疫情過去了，我們再見面！」

馬雲在視訊中表示，每年臘八節，是他與鄉村教師們約定的日子，過去五年的這一天，都在三亞聚辦頒獎儀式，向老師表達感謝與致敬，今年因為疫情的原因，大家不能在三亞見面，但約定不會變，對老師的致敬不會缺席。

馬雲指出，今天大家雖然在天南海北，但是用視訊連線的方式聚在了一起，這是對100名獲獎老師的敬意，也是對100名老師背後，290萬名鄉村教師的敬意，「等疫情過去了，我們一定會再找時間，把大家的三亞之旅補上，到時候我們再見面！」

▼馬雲與鄉村教師們視訊。（圖／翻攝微博）

▲▼馬雲神隱88天現身了！視訊前承諾「疫情過去了一定再見面」。（圖／翻攝微博）

馬雲上一次於公開場合現身，是去年10月下旬在上海舉辦的「外灘金融論壇」，當時他上台演講，並對大陸的金融監管制度發表看法，他表示，「中國的金融體系與歐洲完全不同，面對的不是金融系統的風險，而是缺乏『健康金融系統』的風險，必須堅持創新。」

論壇演講過後，螞蟻集團的上市便於11月被暫緩，阿里巴巴更於12月被大陸官方以涉嫌壟斷遭到調查，隨後螞蟻集團也被約談，面對一系列事件，馬雲不僅完全沒有現身，也未發表任何看法。

馬雲將近3個月的「神隱」引起了外界的好奇，美媒《CNN》甚至在4日刊出一篇標題為「Where is Jack Ma？」的報導，稱馬雲承受巨大壓力，且大陸輿論對其看法也逐漸轉為負面。

英媒《路透社》則發現，馬雲基金會去年製作了電視真人秀「非洲創業者大賽」，由馬雲親自擔任評委，但去年11月最後一集的決賽上，馬雲卻並未現身，原先的評委職位也改由別人擔任。《路透社》向阿里詢問此事，但阿里發言人不願多做評論，只表示，評委換人是由於行程安排上出現了衝突。

對於馬雲的「神隱」，北京科技諮詢公司博達克（BDA China）的董事長克拉克（Duncan Clark）表示，他認為是有人告知馬雲要「低調一點」，這是一個非常特殊的情況，與螞蟻龐大的規模及大陸金融監管的敏感性有關。

▼馬雲去年在外灘金融論壇演講，對大陸金融監管制度發表看法。

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