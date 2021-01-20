不用努力了！竹縣逾百億房地未繼承登記　20333筆祖產快看這裡

▲新竹縣政府指出，截至目前為止，地政機關列冊管理的土地，逾期未辦繼承登記已達2萬333筆，也提醒民眾，逾期未登記，將依法移請財政部國有財產署公開標售。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／新竹報導

新竹縣政府公告指出，截至2021年1月止，縣內由地政機關列冊管理的土地，逾期未辦繼承登記已達2萬333筆，面積逾909公頃、建物399棟；依公告地價計算，總共超過百億元。縣府表示，逾期辦理繼承登記費用，最高罰20倍，超過期限未辦登記將依法移請財政部國有財產署公開標售，請民眾多加留意。

地政處表示，依土地法第73條規定，繼承登記得自繼承開始之日起，6個月內為之。自繼承開始之日起超過1年仍未辦理繼承登記者，經地政機關查明後，通知繼承人聲請登記，遲未辦理不動產繼承登記的民眾，將由本府列冊管理，其列冊管理期滿15年者，將移請財政部國有財產署辦理公開標售。

地政處也建議，若因為無法會同全體繼承人一起申請時，可由繼承人其中一人或數人，為全體繼承人的利益，申請登記為全體繼承人公同共有；另外，民法規定，子女對父母的扶養及財產繼承並無性別差異，均有扶養義務及財產繼承權利，如須瞭解列冊管理情形，以及有關申辦繼承登記流程及應備文件，可上地政處網站查詢。

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