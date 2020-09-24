遠東化纖火警臭爆「罰金恐落10~500萬間」　縣府：無法證明有毒



▲遠東化纖多次發生液體外洩造成火警，附近居民苦不堪言。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

遠東化纖新埔廠23日晚間發生火警，隨著道生油外洩，石化物燃燒後的惡臭隨著東北季風吹到竹北、新竹市、竹南等地，讓民眾抱怨連連，新竹縣政府環保局24日上午也對外說明情形。

▲環保局空汙科林行志科長對外說明，此次遠東化纖火警縣府的相關措施。

環保局空汙科林行志科長說明此次火警發生，是因廠房某的水媒鍋爐的幫浦的軸封發生異常，無法封閉，導致裡面的熱媒油外洩引發火警。縣府在昨日晚間就命令廠區相關製程立刻停工，停工後縣府人員也進行採樣，待採樣有結果後就會進行開罰，而後續，遠東化纖也要等相關製程修繕完成，報經縣府同意後，才能進行復工。

林行志再表示，依空汙法32條，遠東化纖後續要面臨的裁罰金額大約在10~500萬之間，由於遠東化纖並非初犯，過去也因軸封無法封閉導致液體外洩，但相關的(熱媒油)物質，雖可能有些刺激性，目前並無數據顯示對人體有害，而附近居民也抱怨常常聞到臭味，縣府也表示，後續會加強稽查，協助設備正常運作。

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