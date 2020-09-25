遠東化纖火警臭爆大新竹　檢察官要嚴查！廠長100萬、2科長各10萬交保



▲遠東化纖新埔廠23日晚間再次發生火警，新竹地檢署已介入調查。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

遠東化纖新埔廠23日晚間發生火警，隨著道生油外洩，石化物燃燒後的惡臭隨著東北季風吹到竹北、新竹市、竹南等地，讓民眾抱怨連連，新竹地檢署也主動調查偵辦，案經漏夜偵訊，諭知王姓廠長100萬元標交保、楊姓科長與劉姓科長分別以交保10萬元。

▲遠東化纖經常發生惡臭，附近居民苦不堪言。（圖／新竹縣議員陳新源提供）

地檢署表示，23日晚間，經由媒體報導得知遠東化纖到生油外洩一案，檢察長郭永發立即裁示主動分案，並連夜指示國土保育專組檢察官組成專案小組全力偵辦。

經專案小組指揮環保署環境督察總隊北區環境督察大隊、警政署保七總隊第三大隊、新竹縣環保局及新竹縣警察局新埔分局迅速蒐證，於24日向新竹地院聲請核發搜索票獲准，由專案小組檢察官2名親自帶隊至遠東化纖進行搜索。

案經檢察官漏夜偵訊，諭知王姓廠長100萬元標交保、楊姓科長與劉姓科長分別以交保10萬元。目前全案正由專案小組全力擴大偵辦中。新竹地檢署也呼籲，公共安全不應打折，工廠有義務落實職業安全衛生檢查、檢視老舊廠房、設施以及管線整修管理，以降低工廠火災、工安發生機率，共同維護國民健康及住居安全。

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