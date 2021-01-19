夫妻逃票136元「硬坐自強號」　男鎖喉、腳踹、重摔站務員4分鐘

記者黃孟珍／苗栗報導

台鐵苗栗站18日晚間發生旅客暴打站務員事件；1對夫妻坐自強號列車在苗栗站下車時，因購買桃園到苗栗的區間車票，站務員發現後請他們補自強號的票價136元；怎料這名男子說什麼都不補，並準備出站，站務員見狀立即用身體擋住男子，卻慘遭男子暴打、重摔在地，同仁趕緊送醫救治，台鐵也將協助員工提告。

▲逃票男子（藍衣）被站務員發現後，不僅沒打算補票，還將站務員暴打一頓。（圖／記者黃孟珍翻攝）

台鐵表示，這對夫妻18日晚間7時30分左右，搭乘自強號列車從苗栗站下車，卻準備往旁邊行李房小門出站，被1名李姓站務員（46歲）發現後，上前表示出口不在這，請他從3樓的出口出站；之後男子又轉身往月台走去，值班人員請求出示車票查看，發現男子持桃園到苗栗區間車票，隨後請站務員陪同這對夫妻前往樓上補票。

台鐵苗栗站長吳俊德指出，這對夫妻到了樓上卻表示車票價格太貴，拒絕補足自強號的票價差，男子此時就將區間車票拿走，直接想要走出出口匝門，李員見狀趕緊用身體擋住出口阻止男子出站，男子竟然大爆走，先是拉住李員外套重摔在地，接著又用手肘扣住李員脖子，往匝門撞去，但李員始終沒有放棄將男子攔住，就這樣被狠狠打了3、4分鐘。

吳俊德說，隨後有人通報鐵路警察前來處理，但男子依舊不停手，當著警察面還踹向李員，直到雙方被拉開為止；男子的妻子全程都站在一旁冷眼相對，也令在場目擊的民眾直搖頭；同仁立即將李員送醫救治；經初步檢查，李員左側眼瞼及眼周圍有域鈍傷、左側耳鈍傷、頸部挫傷、右側大腿挫傷。18日持驗傷單前往臺中分局苗栗派出所報案提告，台鐵也將會協助員工提告等法律諮詢。

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