將活人灌醉「封死棺木中火化」！癌逝男想土葬　家屬殺人調包

▲大陸曝光一起駭人聽聞的殺人案。（示意圖／取自免費圖庫／Pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

廣東汕尾市陸豐市一黃姓男子2017年2月在家中癌逝，臨終前交代，自己死後要土葬，堅決不要火化。於是，他的弟弟就想辦法幫哥哥逃避火化，隨後聯繫了他人，決定調包火化的屍體。後來，一名智力障礙者被誘騙灌醉，隨後被裝進棺木里，封死在棺木中慘死。

綜合陸媒報導，這起駭人聽聞的案件發生在廣東汕尾陸豐，2017年2月19日，弟弟為幫助己逝的哥哥逃避火化，通過朋友找到2人商定調包火化屍體事宜。同月底，其中一人就調包屍體交給黃姓男子執行。

同年3月1日13時許，黃男開著小車經過陸豐市，見林姓死者獨自一人在撿垃圾，便下車將其誘騙上車。在車上，他將購買的白酒給林男喝，致林男不省人事後，隨後將他放入事先買好的棺木里，用4顆釘子封住棺木殺害。

次日，黃男到弟弟家中，收了10.7萬元（人民幣，下同），並約定出殯當日調包裝有屍體棺木的具體時間、地點。

同年3月3日中午，哥哥出殯時，棺木被弟弟私下請的工人秘密送到陸豐市河東鎮土葬。隨後，黃男將裝有林男屍體的棺木掉包給家屬，最後交接給殯儀館工作人員火化。

2020年9月，汕尾中院作出一審判決，黃男犯故意殺人罪，判處死刑，緩期二年執行。之後，嫌犯不服，提起上訴。2020年12月15日廣東省高院駁回上訴，維持原判。

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