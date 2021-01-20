少婦出軌高中生3個月！「玩膩想抽身」尪來解決　小王慘死刀下

▲少婦偷情鮮肉，引發血案。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者鄭思楠／綜合報導

逃亡16年的安徽女子李叢蘭（以下均為化名），儘管已經改頭換面，洗白了身分，如今還是被警方逮捕。多年前，她趁著老公去外地工作，和一名才17歲的高中男生偷情，被丈夫發現後，竟和鮮肉小王私奔，中途反悔偷偷發簡訊向老公求救。最後，老公找到二人，更一氣之下殘忍殺死了小王。

1991年，李叢蘭和丈夫李雨三經人介紹，兩人結了婚。婚後家庭並不富裕，隨著兒子的降生，丈夫就去外地打工賺錢。

丈夫的哥哥透露，弟弟李雨三曾經在礦廠工作，並開了一間雜貨鋪。之後，李雨三去北京打工。家裡只剩李叢蘭一人，白天要忙工作，晚上還要顧店、帶孩子。

當時，年僅17歲的高輝來店鋪，時間長了和女方也認識了，在閒暇之餘，還會主動幫李叢蘭帶孩子，漸漸感動了女方，兩人的關係不斷升溫。

之後，李叢蘭便與高輝發展成不正當關係。她案發後透露，第一次跟高輝發生關係是在他17歲生日那天，後來兩人一直持續偷情，但是3個月之後丈夫回來，這段不倫戀就被發現了。

丈夫找到高輝，兩人發生了激烈衝突，還將高輝打傷。鮮肉小王一怒之下，要求和李叢蘭私奔，還威脅如果不同意，就殺死她兒子。李叢蘭由於害怕，答應了請求。

不久後李叢蘭和高輝一起私奔，兩人先是到了黃山，準備一同殉情，可是由於害怕雙雙放棄。最後，兩人來到了高輝的老家，假扮夫妻住進了一家旅館，可是不久錢就花光了。這也讓李叢蘭醒悟，跟著年僅17歲的高輝沒有未來，便想放棄這段戀情，便偷偷發簡訊給丈夫求助。

第二天，李雨三果然找到了他們。李叢蘭被逮捕後反覆強調，自己並沒有殺害高輝的想法，都怪一切發生太過突然。

案發當晚，她和高輝住在同一間房間，憤怒之下的丈夫趁他們睡著之後，拿著斧頭就向高輝頭砍去，動靜驚醒了睡夢中的李叢蘭。驚嚇過度的她，被丈夫要求掐住還在掙扎的高輝脖子，事後在丈夫的威脅之下，兩人一同殺死了高輝。

高輝死後，兩人一起將房間裡的血跡擦乾淨，想著把屍體轉移。沒想到，拋屍途中，被兩名路人發現異樣後逃跑，此後開始了多年逃亡生活，直到被逮捕。

2016年，安徽省阜陽市中級人民法院判決，李雨三死刑，緩期2年執行；李叢蘭入獄9年。

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