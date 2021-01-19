今年首個低壓擾動誕生！周五變天全台有雨　未來路徑出爐

▲西北太平洋今年第1個低壓擾動90W已經誕生。（圖／翻攝自Facebook／「台灣颱風論壇│天氣特急」）

記者賴文萱／台北報導

天氣粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」指出，西北太平洋今年第1個低壓擾動90W已經誕生，他還只是一個低氣壓，不是颱風。不過，該熱帶擾動將在今至周四之間穿越菲律賓，雲系周五抵達台灣，有機會讓各地降雨。

台灣颱風論壇指出，低壓擾動90W今天至周四之間會穿越菲律賓，順著氣流往西北轉北行，因為大多在菲律賓附近活動，不會有太大的發展。

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但雲系周五就會抵達台灣，快的話周四下半天，到時候有機會讓各地下一些雨，至於降雨多寡，還有待觀察。比較可以確定的是，周六將有一道鋒面通過，屆時再與南方水氣結合，降雨會更明顯一些。





▲氣象局發低溫特報。（圖／中央氣象局）

氣象預報員林定宜表示，明天天氣穩定，僅東半部有零星短暫雨，西半部多雲到晴，但清晨還是有輻射冷卻效應，竹苗可能有10度以下低溫出現機率，其他地區清晨低溫約12-16度之間。白天高溫部分，西半部、東南部都在24-27度，宜花22度，但西半部要留意日夜溫差大，幅度可能達10幾度之多。

周四下半天開始，南方雲系北移水氣增加，東半部下半天會轉成有短暫雨天氣，西半部也有局部短暫雨。周五這天水氣最多，東半部降雨時間長，更可能出現局部較大雨勢，西半部也會有短暫雨。不過，周五之前各地都為白天溫暖、早晚涼的天氣型態。





▲周四起變天，全台漸轉有雨。（圖／中央氣象局）

周六南方雲系水氣從台灣附近離開，西部平地降雨趨緩，但山區還是會有短暫雨，東半部降雨也會減少。同時要留意，周六隨即將一波東北季風增強轉涼，目前強度為東北季風等級，受此影響，周日、下周一北台灣整天涼，約15-16度，其他地區早晚涼。不過，這波水氣不多，主要為東半部、北部山區有局部短暫雨，其他多雲到晴。